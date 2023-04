(VTC News) -

Tác dụng của giá đỗ với nam giới

Theo các chuyên gia, giá đỗ được mệnh danh là "vitamin của tình yêu". Giá đỗ được sản xuất theo đúng quy trình sẽ trở thành thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Từ trước đến nay, Đông y cũng như Tây y đều coi trọng loại thực phẩm này.

Trong 100g giá đỗ xanh có 5,5g protid, 5,3g glucid, 38g Ca, 91mg P, 1,4mg Fe, 0,2mg vitamin B1, 0,13mg vitamin B2, 0,75mg vitamin PP, 0,09mg vitamin B6, 10mg vitamin C, đặc biệt rất giàu vitamin E với hàm lượng từ 15 đến 25mg và cung cấp 44 kilo calo. Những người hiếm con (cả nam lẫn nữ) và phụ nữ dễ bị sảy thai, hàng ngày nên ăn nhiều giá sống sẽ rất tốt. Tác dụng chính là do vitamin E trong giá rất cần thiết cho cơ thể.

Đối với nam giới, chất bổ dưỡng quan trọng để gia tăng khả năng sinh sản là vitamin C và kẽm. Vitamin C là chất chống oxy hóa (antioxidant) có mặt trong huyết tương của tinh trùng, giúp tinh trùng không dính kết, vì vậy làm tăng cơ hội thụ thai. Vitamin E giúp cải thiện sức khỏe chung của tinh trùng. Tinh trùng có thể bị tổn thương bởi các gốc tự do. Vitamin E và vitamin C là những chất có vai trò làm giảm số lượng các gốc tự do. Các axit béo như omega 3 và omega 6 có thể cải thiện màng tinh trùng và giúp điều trị vô sinh nam.

Cách làm vitamin tình yêu - nước ép giá đỗ cho chồng rất đơn giản.

Cách làm nước ép giá đỗ cho chồng

Nước ép giá đỗ thơm lạ vị dễ uống

Giá đỗ cắt bỏ rễ và đầu rồi rửa sạch, để ráo nước. Thơm gọt vỏ, cắt bỏ mắt, chẻ thành những thanh dài có kích thước vừa với máy ép của nhà bạn. Củ sắn gọt vỏ, cắt nhỏ. Lá bạc hà rửa sạch.

Cho lần lượt các nguyên liệu đã sơ chế vào máy ép lấy nước là có thể dùng. Nếu thích dùng lạnh, có thể cho nước ép vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi dùng. Nước ép giá đỗ thơm với thơm dồi dào vitamin chống oxy hóa; giá đỗ giàu Vitamin C, ngoài các tác dụng về tái tạo tế bào, đẹp da, tăng miễn dịch v.v. còn có thể giúp giảm stress, lo lắng và thậm chí trầm cảm ở phụ nữ.

Sinh tố giá đỗ thanh nhiệt giải khát mùa hè

Giá đỗ

Sữa tươi có đường

Chuẩn bị một cái máy xay sinh tố. Khi chuẩn bị xong bạn cho giá đỗ và sữa tươi vào máy xay và bắt đầu xay giá đỗ.

Xay cho đễn khi hỗn hợp nhuyễn mịn thì tắt máy xay. Thông thường mất khoảng 3 đến 5 phút.

Không những thế, trong dân gian, giá đỗ còn lọt top các bài thuốc chữa bệnh vô sinh, giúp tăng lượng tinh trùng của người chồng khi ăn trứng cùng giá đỗ trong thời gian dài. Giá đỗ và trứng quả thật là hai loại thực phẩm có tác dụng đặc biệt. Về khoa học cũng được chứng minh rằng các thành phần trong trứng và giá đỗ có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh vô sinh cho cả nam và nữ.

Trên đây là cách làm nước ép giá đỗ cho chồng, chị em có thể tham khảo ngay nhé.

