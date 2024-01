(VTC News) -

E.coli là viết tắt của thuật ngữ Escherichia Coli, chỉ một nhóm vi khuẩn sống trong đường tiêu hóa (ruột) của con người và động vật. Sự có mặt của E.coli là bình thường và một số loại còn có lợi. Một số loại khác có thể sản sinh độc tố gây các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng cho con người, suy yếu hệ miễn dịch, đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa, kiết lỵ và thậm chí dẫn đến tử vong.

Con người bị nhiễm E.coli qua tiếp xúc với thực phẩm, nước chứa khuẩn này. E.coli có thể lây từ người sang người hoặc lây từ động vật.

Cách đơn giản loại bỏ vi khuẩn E.coli trong nước

Để đảm bảo sức khỏe, trong tình huống phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo, bạn nên xử lý trước bằng những cách dưới đây để ngăn chặn nguy cơ nhiễm vi khuẩn E.coli.

Sử dụng máy lọc nước RO

Theo tư vấn của TS Vũ Thị Tần (ĐH Bách Khoa Hà Nội) trên VnExpress, loại máy lọc nước có hệ thống màng thẩm thấu ngược (còn gọi là màng RO) có khả năng loại bỏ các loại vi khuẩn, trong đó có E.coli một cách hiệu quả. Hệ thống này đẩy nước qua màng lọc nhưng không cho phép các chất ô nhiễm hoặc vi khuẩn E.coli đi qua.

Do đó nếu nhà có máy lọc nước RO, bạn có thể yên tâm sử dụng mà không sợ vi khuẩn này. Cần lưu ý thay củ lọc định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Sử dụng máy lọc RO là cách đơn giản loại bỏ vi khuẩn E.coli trong nước. (Ảnh: Waterpeople)

Dùng Chlorine

Chlorine (hay clo) là hóa chất có tác dụng oxy hóa và sát khuẩn cực mạnh. Các nhà máy nước thường cho chất này vào giai đoạn xử lý nước cuối cùng để khử trùng, tiêu diệt vi khuẩn. Nếu nguồn nước bạn đang sử dụng không đảm bảo, bạn có thể mua Chlorine viên ngoài cửa hàng hoặc trên mạng để xử lý, chi phí không cao. Tuy nhiên, cần phải lưu ý đến liều lượng Chrorine để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo TS Vũ Thị Tần, để xử lý nước tại nhà bằng Chlorine nhằm phòng tráng E.coli, các gia đình có thể dùng 70-72 gram bột Chlorine 70% cho vào 10 lít nước sạch, khuấy cho tan hết là có nước sạch dùng để nấu nướng.

Dùng đèn chiếu UV

Đèn chiếu UV (tia cực tím) có thể diệt vi khuẩn E.coli trong nước một cách hiệu quả. Toàn bộ vi khuẩn có trong nước sẽ bị tiêu diệt khi nước đi qua hệ thống đèn chiếu tia UV.

Cách đơn giản loại bỏ vi khuẩn E-Coli trong nước: Dùng đèn chiếu UV (Ảnh: Breezeductcleaning & Istock)

Đây là cách đơn giản loại bỏ vi khuẩn E.coli trong nước có nhiều ưu điểm hơn so với phương pháp sử dụng Clo do không đưa bất kỳ chất hóa học nào vào nước. Nó cũng không tạo ra các sản phẩm sinh học khác, không làm thay đổi mùi vị, độ pH và các đặc tính của nước. Do đó, nguồn nước sau khi xử lý được đảm bảo an toàn, không gây ảnh hưởng đến hệ thống đường ống.

Bạn có thể mua đèn chiếu UV ở các cửa hàng kim khí hoặc trên mạng với giá từ 200 nghìn tới 1 triệu đồng, tùy theo công suất của máy.

Cách ngừa nhiễm khuẩn E.coli

Để phòng ngừa các bệnh có thể gây ra bởi vi khuẩn E.coli, các chuyên gia y tế thuộc Hiệp hội Chế độ dinh dưỡng Hoa Kỳ khuyên bạn nên chú ý đến các vấn đề sau đây:

Rửa tay thường xuyên: Đây là việc làm đơn giản nhưng rất quan trọng mà bạn cần phải thực hiện để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm khuẩn E.coli, đặc biệt là sau khi đi vệ sinh, chạm vào động vật và trước khi chuẩn bị thức ăn.

Nấu chín thực phẩm: Các loại thực phẩm sống luôn ẩn chứa nhiều loại vi khuẩn có hại cho sức khỏe. Vì vậy, bạn cần nấu chín thức ăn trước khi sử dụng.

Tránh dùng thực phẩm có nguy cơ nhiễm khuẩn E.coli: Sữa, phô mai, thịt sống và nước trái cây chưa được tiệt trùng là những loại thực phẩm có nguy cơ nhiễm khuẩn E.coli rất cao. Do đó, bạn nên hạn chế sử dụng chúng..

Không được nuốt nước sông, ao, hồ bơi: Khi bơi lội trong các hồ bơi, sông suối và ao hồ, bạn cần phải tránh uống nước từ những môi trường này. Một số loại vi khuẩn E.coli có thể xâm nhập cơ thể bạn và tạo ra độc tố Shiga, gây tiêu chảy, suy thận, bàng quang và các bệnh nặng khác.

Rửa sạch rau củ và dụng cụ làm bếp: Để phòng ngừa nhiểm khuẩn E.coli một cách hiệu quả hơn, bạn cũng đừng quên tạo thói quen rửa sạch rau củ và thường xuyên vệ sinh các dụng cụ bếp.