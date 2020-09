Các trường công an công bố điểm sàn năm 2020

Học viện Cảnh sát nhân dân vừa thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2020. Với nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát tuyển sinh các tỉnh phía Bắc và phía Nam (trừ địa bàn Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ) có điểm sàn từ 17,75 điểm trở lên.

Các tỉnh phía Bắc và phía Nam (trừ địa bàn Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ) gửi đào tạo tuyển sinh đại học ngành Y, có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 22 điểm trở lên.

Học viện Cảnh sát nhân dân yêu cầu thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường phải có điểm mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2019:

Học viện An ninh nhân dân đưa ra điểm sàn tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 từ 17,75 điểm trở lên. Theo đó, thí sinh dự tuyển theo tổ hợp A1, C3, D1 của nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh và tổ hợp A00, A01 của ngành An toàn thông tin phải có điểm xét tuyển từ 17,75 điểm trở lên.

Điểm sàn với thí sinh sử dụng tổ hợp B0 của ngành Y khoa (gửi đào tạo đại học ngành Y) là 22 điểm. Ngoài ra, mỗi môn trong từng tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm (chưa nhân hệ số) trở lên.

Học viện An ninh nhân dân tuyển 508 chỉ tiêu nam, 57 chỉ tiêu nữ vào nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh, 15 chỉ tiêu nam gửi đào tạo đại học ngành Y.

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân năm 2017, 2018 và 2019:

Năm 2018 và 2019, Bộ Công an chỉ thực hiện tuyển sinh ở ba trường Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân và Đại học Phòng cháy chữa cháy. Do đó, với những trường còn lại, thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn của năm 2017 để tham gia xét tuyển.

Năm nay, Đại học An ninh nhân dân lấy điểm sàn 17,75 đối với thí sinh dự tuyển ngành Nghiệp vụ An ninh theo tổ hợp A1, C3, D1.

Thí sinh dự tuyển để gửi đào tạo tại Học viện Quân y cần có điểm theo tổ hợp xét tuyển B0 đạt từ 22 điểm trở lên. Trường yêu cầu điểm mỗi môn trong tổ hợp phải đạt tối thiểu 5 điểm.

Trường tuyển sinh 238 nam, 27 nữ ngành Nghiệp vụ An ninh, gửi đào tạo đại học ngành Y theo chỉ tiêu Bộ Công an với chỉ tiêu 10 nam.

Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (đã tính điểm ưu tiên) là 17,75 điểm. Trong đó, điểm mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm trở lên tính theo thang điểm 10.

Năm nay, trường có nhóm ngành Kỹ thuật Công an Nhân dân (gồm Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện tử - viễn thông) của phía Bắc và phía Nam đều tuyển sinh 23 nam, 2 nữ.

Học viện Chính trị Công an nhân dân cũng lấy điểm sàn 17,75. Mỗi môn trong từng tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Năm 2020, trường tuyển sinh nhóm ngành xây dựng lực lượng Công an Nhân dân. Tại phía Bắc và phía Nam, mỗi khu vực tuyển sinh 21 nam, 4 nữ.

Riêng Đại học Phòng cháy Chữa cháy, Đại học Cảnh sát Nhân dân chưa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.