Các loại thực phẩm cần hạn chế khi bạn đang cho con bú

(VTC News) -

Chìa khóa của một chế độ ăn uống tốt cho con bú là thực hiện một bữa ăn bổ dưỡng và lành mạnh. Những bà mẹ mới sinh có thể thư giãn và ăn gần như tất cả những gì họ phải kiêng trong 9 tháng mang thai.

Tuy nhiên, điều này phải được thực hiện một cách điều độ, cẩn thận vì chế độ ăn của trẻ sơ sinh vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào sữa mẹ. Do đó, cần phải đảm bảo các bà mẹ tiêu thụ những bữa ăn giàu chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất như sắt, canxi, kali, vitamin A và vitamin D.

Các loại thực phẩm sau đây nên được tiêu thụ với số lượng nhỏ nếu phụ nữ đang cho con bú:

Ông Rohit Shelatkar, chuyên gia về thể hình và dinh dưỡng đã chia sẻ những thực phẩm nên hạn chế khi cho con bú. Tất cả các thực phẩm có hàm lượng cồn và caffein nên được giữ ở mức tối thiểu, đặc biệt là rượu, bởi vì ngay cả khi đã đợi 2-3 giờ sau khi uống, em bé vẫn có thể tiếp xúc với chất này qua sữa mẹ. Điều này có thể gây hại cho sự phát triển, tăng trưởng và cách ngủ của trẻ sơ sinh.

Đối với caffein, mặc dù nó an toàn hơn nhiều so với rượu, nhưng các bà mẹ đang cho con bú nên hạn chế lượng tiêu thụ ở mức khoảng 300 mg mỗi ngày. Ngoài ra, socola có thể được đưa trở lại vào chế độ ăn uống, miễn là nó được tiêu thụ với số lượng nhỏ. Điều này là do sô cô la có chứa theobromine, một chất kích thích và có khả năng nhỏ dẫn đến việc trẻ bú sữa mẹ trở nên bồn chồn và quấy khóc.

Ngoài ra, các bà mẹ cho con bú nên tránh thực phẩm gây căng thẳng hoặc thực phẩm nhiều calo. Đồ uống có ga, nước ép trái cây đóng gói chứa quá nhiều đường, bạc hà hoặc kẹo cao su, nước xốt salad có nhiều natri nên hoàn toàn tránh. Thực phẩm chế biến nhanh có chứa chất bảo quản và chất phụ gia gây độc hại cho bé, các mẹ cũng nên tránh.

Các bà mẹ không ăn uống vô độ trong thời gian này. Đồ uống có ga và đồ ăn vặt nên được thay thế bằng các thực phẩm lành mạnh hơn như các loại hạt và trái cây. Người mẹ cũng nên nghỉ ngơi hợp lý và tránh căng thẳng bởi căng thẳng có thể dẫn đến giảm tiết sữa và các vấn đề về cho con bú.