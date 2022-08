Các anh đã lấy thân mình làm khiên chắn lửa cứu dân

(VTC News) -

Bàng hoàng, đau xót là cảm xúc của hàng triệu người Việt Nam khi nhận tin về sự hy sinh của 3 cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong vụ hỏa hoạn tại quán karaoke quận Cầu Giấy, Hà Nội chiều 1/8. Trung tá Đặng Anh Quân, Trung uý Đỗ Đức Việt, Binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã cứu 8 người khỏi vụ cháy ở quán karaoke và hy sinh khi quay trở lại để tìm cứu những nạn nhân khác.

Giữa thời bình, lại có những chiến sĩ buổi sáng rời nhà đi làm nhiệm vụ và tối không quay về nữa. Ngọn lửa hung dữ đã bị dập tắt, người bị nạn được cứu đã trở về trong sự mừng tủi của gia đình. Nhưng để có được những mạng sống quý giá ấy, cuộc đời 3 chiến sĩ đã dừng lại ở tuổi thanh xuân và tuổi tráng niên tươi đẹp nhất.

Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập lửa trong vụ cháy quán karaoke ở Cầu Giấy, Hà Nội ngày 1/8.

Hỏa hoạn xảy ra hầu như hằng ngày ở Hà Nội. Sau những hoảng loạn, sợ hãi, chỉ trong thời gian ngắn, phố phường trở lại sự bình yên vốn có khi các đội cứu hỏa làm xong nhiệm vụ và rời đi. Thế nhưng, phía sau sự bình yên ấy nhiều khi là những hy sinh thầm lặng, thậm chí bằng nhiều tính mạng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

Những đồng đội đang khóc lặng bên linh cữu anh Quân, anh Việt, anh Phúc đều biết rõ, người nằm xuống hôm nay có thể là mình; cũng như 3 người anh hùng vừa hy sinh đó luôn biết rõ trước khi lên đường đi làm nhiệm vụ rằng mình có thể không về. Họ biết điều này từ khi bước chân vào trường phòng cháy chữa cháy và chấp nhận như một sứ mệnh cao cả - sứ mệnh làm khắc tinh của giặc lửa. Những anh hùng được tạo ra ngay từ thời khắc ấy.

Nghiêng mình trước sự hy sinh của 3 cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội, tôi lặng ngắm với tất cả lòng thành kính biểu trưng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, và bỗng nhận thấy mỗi chi tiết trên đó đều sống động và có linh hồn. Ba chữ C giống như ngọn lửa vươn lên cao, bị chặn lại bởi chữ P như tấm khiên sừng sững chở che, ngăn giặc lửa. Những người lính cứu hỏa như anh Quân, anh Việt, anh Phúc chính là tấm khiên ấy, những người luôn sẵn sàng lấy thân mình ngăn chặn giặc lửa, lấy thân mình để che chở cho người dân. Họ đã hy sinh để bảo vệ sự bình yên cho đồng bào mình, đúng như tinh thần “Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Logo mang biểu trưng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Ở đâu đó, lúc nào đó còn có những cán bộ công an không giữ được mình, đã sa ngã và bị pháp luật xử lý. Nhưng tấm gương hy sinh của 3 cảnh sát hôm qua chính là sự khẳng định tinh thần phục vụ quên mình vì nước, vì dân của lực lượng Công an, là lời nhắc để người dân nhớ rằng, xung quanh họ vẫn luôn có những anh hùng thầm lặng bảo vệ, như những thiên thần hộ mệnh sẵn sàng lao vào lửa để mọi nhà được an lành.

