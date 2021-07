Ca sĩ Tấn Minh được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

(VTC News) -

Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội vừa công bố danh sách các nghệ sĩ được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 năm 2021 trong lĩnh vực văn hoá hoá trên toàn thành phố.

Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT thành phố Hà Nội đã nhận được 48 hồ sơ, trong đó có 16 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, 32 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT từ các Hội đồng cấp cơ sở.

Trong danh sách nghệ sĩ được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND có nghệ sĩ Tấn Minh - Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Tấn Minh sinh năm 1972, là nam ca sĩ được nhiều khán giả yêu mến. Anh là ca sĩ tân nhạc duy nhất được đề nghị tặng danh hiệu NSND đợt này.

Ca sĩ Tấn Minh.

Danh sách được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND còn có: NSƯT Hoàng Công Tạo, NSƯT Thanh Tú, NSƯT Trần Đức của Nhà hát Kịch Hà Nội; NSƯT Phạm Ngọc Ánh, NSƯT Nguyễn Thị Thu Huyền, NSƯT Trần Thị Loan, NSƯT Trần Thị Thu của Nhà hát Chèo Hà Nội; NSƯT Bùi Xuân Hanh, NSƯT Trần Thị Mai Hương - diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội (nghỉ hưu), NSƯT Đỗ Văn Hiền – biên đạo múa, nghệ sĩ tự do; NSƯT Nguyễn Tất Ngọc – hoạ sĩ, nghệ sĩ tự do; NSƯT Nguyễn Đạt Tăng – hoạ sĩ thiết kế (tự do); NSƯT Nguyễn Huỳnh Tú – đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long (nghỉ hưu); NSƯT Nguyễn Thanh Tùng – diễn viên Nhà hát Cải lương Hà Nội (nghỉ hưu) và Nguyễn Lê Văn – đạo diễn (nghỉ hưu).

Ở lĩnh vực danh hiệu NSƯT có 32 nghệ sĩ được đề nghị xét tặng, trong đó có 2 gương mặt quen thuộc của nền điện ảnh nước nhà: Diễn viên Lê Mai và Kim Xuyến.

Nghệ sĩ Lê Mai sinh năm 1938, là một trong những nghệ sĩ gạo cội của Nhà hát Kịch Hà Nội. Bà tham gia Đoàn kịch Trung ương (nay là Nhà hát Kịch Việt Nam) từ năm 1954. Sau đó, bà chuyển qua Đoàn kịch Hà Nội. Bà từng thể hiện thành công nhiều dạng nhân vật trong các vở diễn: Những người ở lại, Cái máy chém, Lam Sơn tụ nghĩa...

Ngoài ra, bà còn xuất hiện trong những bộ phim truyền hình và phim truyện như: Vui buồn sau luỹ tre, Hoa đắng, Hoàng hôn dang dở, Chập cheng, Tình yêu không hẹn trước...

Cùng với Lê Mai, diễn viên Kim Xuyến cũng là gương mặt quen thuộc của Nhà hát Kịch Hà Nội. Trong mấy chục năm hoạt động nghệ thuật, bà xuất hiện trên sân khấu lẫn trên màn ảnh với hàng trăm vai diễn khác diễn khác nhau. Dù không nhiều lần đảm nhận vai chính nhưng những vai phụ của bà vẫn để lại những dấu ấn đối với khán giả.