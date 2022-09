Ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Bách không ngại so tài chơi bóng với huyền thoại Dortmund

Phần trả lời câu hỏi từ báo chí tại lễ công bố chiến dịch thiện nguyện True Love, gây quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 tại TP.HCM trở nên sôi nổi hơn khi ca sỹ Hoàng Bách và đại diện CLB Borussia Dortmund có những lời "thách thức" lẫn nhau khi nói về trận đấu.

“Bản thân Bách là cầu thủ siêu nghiệp dư, nhưng tôi tin trận đấu sắp tới sẽ rất hay, rất hấp dẫn. Dù chỉ là trận giao hữu, nhưng tôi tin mọi người sẽ cố gắng hết mình. Ai cũng vậy thôi, đã vào sân thì chắc chắn mục tiêu cuối cùng là giành chiến thắng. Đội bạn đã “khiêu chiến” và chúng tôi không ngại dù họ có là Jan Koller, Julio Cesar hay nhiều người khác nữa", ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Bách phát biểu.

“Với những gì chúng tôi đang ấp ủ, phần nào trận đấu sẽ trở thành một ngày hội của những người yêu thể thao. Đặc biệt, trên sân sẽ là một trận đấu thực sự chứ không chỉ là biểu diễn. Tôi cũng muốn chia sẻ rằng các anh em trong đội Vietnam All Stars đang rất hào hứng và mong muốn ghi được bàn vào lưới đội bạn. Chắc chắn là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng”.

Trước đó, khi được hỏi về trận đấu sắp tới, đại diện CLB Borussia Dortmund ông Suresh Leetchman – Giám đốc Châu Á Thái Bình Dương của đội bóng hàng đầu nước Đức không quên gửi lời thách đấu tới đội tuyển Vietnam All Stars với đại diện là ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Bách đang ngồi bên cạnh.

“Chúng tôi đến đây với mong muốn được thi đấu và đem về những niềm vui nhưng chúng tôi vẫn muốn chiến thắng. Nghiêm túc mà nói thì chúng tôi muốn đến đây và chơi bóng đá. Tất cả các ý tưởng về thông điệp yêu thương, các hoạt động thiện nguyện là quan trọng nhưng khi bước vào sân, chuyện phải làm là thi đấu và giành chiến thắng”.

Màn đối đáp đầy tính hài hước giữa đại diện 2 đội trong trận đấu sắp tới tạo nên sự hứng thú và không khí thoải mái nhất định giữa buổi họp báo. Những tràng pháo tay liên tục vang lên để tán dương tinh thần của trận đấu. Ông Suresh Leetchman cũng không quên bày tỏ quan điểm ủng hộ chiến dịch True Love cũng như những gì mà Đại sứ của chiến dịch bày tỏ.

Nói về chiến dịch True Love, với vai trò là Đại sứ, Hoàng Bách tâm sự: “Tất cả những gì có thể làm cho xã hội, làm cho trẻ em, tôi luôn làm hết sức có thể. Tôi tin khi mọi thứ kết hợp được với nhau, bóng đá, âm nhạc, tình yêu cuộc sống kết hợp lại, sẽ tạo ra nguồn năng lượng rất tuyệt vời để bù đắp cho những mảnh đời cơ nhỡ.

Tôi nghĩ cam kết lớn nhất là cam kết của tình yêu. Khi liên hệ để cùng nhau tạo ra sự kiện, tôi đều nhận sự đồng ý rất nhanh của tất cả mọi người. Tôi hiểu điều đó xuất phát từ tình yêu, cam kết lớn nhất là cho đi tình yêu và nhận lại, niềm vui và nụ cười. Tôi tin là xã hội sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều khi chúng ta đặt tâm thế như vậy trong mỗi hoạt động của mình, đặc biệt là với thể thao, với âm nhạc”.

Chiến dịch True Love là trận đấu giao hữu giữa Vietnam All Stars và đội hình huyền thoại CLB Dortmund. Vietnam All Stars là tập hợp của các danh thủ, cựu danh thủ, các ngôi sao giải trí gồm: HLV Lê Huỳnh Đức, Văn Quyến, Công Vinh, Quốc Vượng… và các tuyển thủ đương đại như: Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng, Ngô Hoàng Thịnh… Cùng với đó là sự tham dự của những ngôi sao hàng đầu trong làng giải trí, ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Bách, rocker Anh Khoa, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung... Đội hình All Star cũng có sự hiện diện của Youtuber Cán Cris hay á quân Freestyle thế giới Đỗ Kim Phúc… tham gia với mục tiêu đóng góp cho trẻ em mồ côi, khó khăn tại TP.HCM.

Về phía đội huyền thoại Dortmund, những danh thủ một thời của đội bóng hàng đầu nước Đức như Jan Koller, Roman Weidenfeller, Karl-Heinz Riedle... sẽ góp mặt trong trận cầu đặc biệt này.

Ca sĩ Mỹ Tâm sẽ tham gia biểu diễn trực tiếp tại SVĐ Thống Nhất trong các hoạt động bên lề trận đấu. Đặc biệt, màn trình diễn của ca sĩ này có sự góp mặt của 300 em nhỏ đại diện những hoàn cảnh khó khăn, mất mát vì đại dịch Covid-19 tại TP.HCM. BTC cũng dự kiến bán vé (đồng giá 100 nghìn) vào ngày 13/9 với hình thức công văn hoặc trực tiếp tại Thành Đoàn Tp.HCM ( Số 1 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP HCM).

Tại buổi họp báo công bố sự kiện, ban tổ chức cũng công khai số tài khoản tiếp nhận ủng hộ và kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ trẻ em mồ côi, khó khăn do dịch Covid-19 tại TP.HCM. Mọi đóng góp xin gửi về tài khoản số: 2200 (chỉ có 4 số) tại Ngân hàng TMCP Quân Đội

Ngoài ra, các nhà hảo tâm có thể ủng hộ thông qua ứng dụng Thiện Nguyện cho tài khoản Truelove, hoặc số tài khoản 2200. Mọi sự ủng hộ đều được công khai tại website: thiennguyen.app/user/Truelove