Cả nước thêm 748 người mắc COVID-19, một ca tử vong

(VTC News) -

748 ca mắc mới phân bố tại 40 tỉnh, thành phố, trong đó có 636 ca cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (145), Phú Thọ (74), Nghệ An (44), Lào Cai (42), Bắc Ninh (37), Yên Bái (34), TP.HCM (26), Quảng Ninh (25), Hà Nam (22), Hải Dương (21), Bắc Giang (19), Vĩnh Phúc (19), Cao Bằng (17), Hòa Bình (16), Hưng Yên (16), Bà Rịa - Vũng Tàu (15), Đà Nẵng (15), Thái Bình (15), Quảng Bình (14), Thái Nguyên (13), Tuyên Quang (13), Quảng Ngãi (12), Lai Châu (11), Quảng Trị (10), Long An (9), Bắc Kạn (9), Nam Định (8), Sơn La (8), Lâm Đồng (8 ), Lạng Sơn (7), Thanh Hóa (5), Ninh Bình (5), Tây Ninh (4), Đồng Tháp (2), Gia Lai (2), Hải Phòng (2), Bình Dương (1), Bình Phước (1), Bình Định (1), Kiên Giang (1).

Nguồn: Bộ Y tế.

Những địa phương ghi nhận số ca mắc giảm nhiều so với ngày trước đó: Đà Nẵng (giảm 12), Hà Giang (giảm 10), Bạc Liêu (giảm 9).

Các địa phương ghi nhận số ca mắc tăng cao hơn hôm trước là Phú Thọ (tăng 47), Lào Cai (tăng 29), Nghệ An (tăng 27).

Trung bình số trường hợp mắc mới ghi nhận trong 7 ngày qua là 695 ca/ngày.

Cũng trong ngày 21/6, nước ta có thêm 5.780 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là hơn 9,6 triệu.

Từ 17h30 ngày 20/6 đến 17h30 ngày 21/6, cả nước ghi nhận một bệnh nhân tử vong do COVID-19. Như vậy, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.084, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Theo Bộ Y tế, trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca mắc ghi nhận trong nước là hơn 10,7 triệu.