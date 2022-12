BSR xuất bán các lô sản phẩm nhiên liệu quốc phòng đầu tiên

(VTC News) -

Phát biểu tại lễ giao nhận, Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội nhấn mạnh: “Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng sau hành trình dài hợp tác tích cực, hiệu quả giữa Bộ Quốc phòng (Cục Xăng Dầu) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (BSR) để nghiên cứu sản xuất các chủng loại nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng nhằm từng bước chủ động, tự chủ nguồn nhiên liệu cho hoạt động quân sự, đảm bảo an ninh, chủ quyền quốc gia”.

Những năm trước, ngay khi có chủ trương và yêu cầu từ Bộ Quốc phòng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc hợp tác nghiên cứu sản xuất nhiên liệu dành cho trang thiết bị kỹ thuật quân sự, BSR tập trung phối hợp cùng với Cục Xăng dầu - Tổng cục Hậu cần và Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga thuộc Bộ Quốc phòng triển khai nghiên cứu, đánh giá và thử nghiệm sản xuất nhiên liệu quốc phòng tại NMLD Dung Quất.

Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội báo cáo tình hình triển khai dự án sản xuất nhiên liệu quốc phòng.

Tuy nhiên, để sản xuất thương mại lượng lớn các nhiên liệu này xen kẻ với các sản phẩm thương mại truyền thống của Nhà máy còn gặp rất nhiều khó khăn về kỹ thuật lưu chứa, kiểm soát nhiễm lẫn. Nhiều chỉ tiêu kỹ thuật rất khó đạt do giới hạn công suất một số phân xưởng công nghệ và đòi hỏi một số tính chất dầu thô đặc thù.

Năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Bộ Quốc phòng ký biên bản ghi nhớ (MOU) về việc hợp tác sản xuất nhiên liệu Jet A-1K, DO L-62 và xăng ôtô RON83 tại BSR để cung cấp cho quốc phòng. Ngày 10/2/2020, các bên ký ban hành Quy chế phối hợp giữa Cục Xăng dầu và BSR để phối hợp triển khai dự án.

Từ cơ sở pháp lý được ban hành và thực tiễn, đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giỏi của BSR tập trung nguồn lực, đánh giá, nghiên cứu sản xuất thương mại 3 loại sản phẩm Jet A-1K, DO L-62 và xăng ô tô RON83 bằng hạ tầng hiện hữu của Nhà máy. BSR cũng thành lập Ban chỉ đạo và tổ triển khai thực hiện để phối hợp với Cục Xăng dầu khẩn trương nghiên cứu và sản xuất 3 loại nhiên liệu này.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng – Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần phát biểu tại buổi lễ.

Sau quá trình hợp tác nghiên cứu, trải qua rất nhiều khó khăn về pháp lý, kỹ thuật; hai bên thống nhất kế hoạch sản xuất, xuất bán nhiên liệu quốc phòng đợt đầu tiên cho cả 3 chủng loại sản phẩm trong năm 2022, bao gồm tổng cộng 35.000m3, thực hiện từ ngày 28/11/2022 đến ngày 8/12/2022 và đợt tiếp theo 45.000m3. Kế hoạch năm 2023, BSR dự kiến sản xuất 120.000m3 cho 3 chủng loại sản phẩm Jet A-1K, dầu DO L-62 và xăng RON83.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng - Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần cho biết: “Sự kiện này có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác đảm bảo xăng dầu cho quân đội, thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng; cho thấy trách nhiệm cao của Petrovietnam/BSR đối với nhiệm vụ an ninh quốc phòng của đất nước”.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên phát biểu tại buổi lễ.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên cho rằng, Petrovietnam đang thực hiện xuất sắc 4 nhiệm vụ, đó là an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế và an ninh quốc phòng. Phó Tổng Giám đốc yêu cầu BSR tiếp tục phối hợp với Cục Xăng dầu để tăng sản lượng cũng như chủng loại nhiên liệu cung ứng cho quốc phòng. Đồng thời, trong giai đoạn BSR tiến hành dự án NCMR Nhà máy, tiếp tục tối ưu và có kế hoạch để cung ứng liên tục nhiên liệu cho quốc phòng.

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần, Quân khu 5; lãnh đạo Petrovietnam và BSR chứng kiến tàu hàng cập cảng Jetty Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nhận xăng Jet A-1K.

Sau lễ giao nhận, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần, Quân khu 5, lãnh đạo Petrovietnam và BSR đã chứng kiến tàu hàng cập cảng Jetty Nhà máy Lọc dầu Dung Quất nhận xăng Jet A-1K. Đây là chuyến hàng đầu tiên nhận sản phẩm Jet A-1K, sau đó các chuyến tàu tiếp theo sẽ nhận sản phẩm Diesel DO-L62 và xăng A80 (RON83).