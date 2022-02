Britney Spears được trả 15 triệu USD để ra mắt hồi ký

Theo E! News, Britney Spears sẵn sàng kể lại toàn bộ cuộc đời trong hồi ký mới. Công chúa nhạc pop ký thỏa thuận trị giá 15 triệu USD với nhà xuất bản Simon & Schuster để nói về hành trình từ ngôi sao nhạc pop đến 13 năm sống dưới quyền giám hộ.

Nguồn tin thân cận nói với Variety rằng con số 15 triệu USD là kỷ lục lớn nhất từ trước đến nay cho hồi ký của nghệ sĩ. Nhiều nhà xuất bản tham gia thương thảo nhưng cuối cùng chiến thắng thuộc về Simon & Schuster.

"Hợp đồng viết sách của Britney Spears là một trong những thỏa thuận lớn nhất mọi thời đại của ngành xuất bản, chỉ sau cựu Tổng thống Barack Obama", một người trong ngành xuất bản nói với Fox News.

Tin tức về hồi ký của Spears xuất hiện sau khi em gái Jamie Lynn Spears phát hành cuốn sách có tựa đề Things I Should Have Said (tạm dịch: Những điều tôi nên nói). Nữ ca sĩ sau đó chỉ trích em gái dựa vào cuộc đời của mình để kiếm tiền.

Ngày 17/2, giọng ca Criminal cho biết cô được mời đến Nhà Trắng phát biểu về hành trình chấm dứt quyền giám hộ. "Tôi biết ơn vì câu chuyện của mình được chú ý. Tôi thấy mình được lắng nghe. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình sống có ý nghĩa", cô viết trên trang cá nhân.

Trong thư gửi Britney Spears, Quốc hội Mỹ chúc mừng nữ ca sĩ và gọi đó là "chiến công lịch sử". "Hành trình hướng đến công lý của bạn sẽ truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh cho nhiều người khác, những người bị giám hộ một cách bất công", thư viết.

Britney Spears sống dưới quyền giám hộ từ năm 2008. Sau nhiều lần kiện tụng với cha ruột, Tòa án Thượng thẩm Los Angeles tuyên bố Britney chính thức được tự do sau 13 năm. "Tôi tin rằng việc chấm dứt quyền giám hộ là điều tốt nhất cho Britney Spears", thẩm phán Brenda Penny nói vào tháng 11/2021.

Trước đó, giọng ca Toxic lên tiếng tố các thành viên trong gia đình bao gồm cha Jamie Spears, mẹ Lynne Spears và em gái Jamie Lynn kiểm soát cuộc đời cô suốt 13 năm. Nữ ca sĩ muốn kiện các thành viên trong nhà khiến cô có cảm giác sống như nô lệ.