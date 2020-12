BQT và BQL chung cư Bình Khánh làm nhiều việc khuất tất, cư dân kêu cứu khắp nơi

(VTC News) -

Thời gian qua, hàng trăm người dân sống tại chung cư khối nhà B, Lô C-D khu tái định cư 17,3ha (thuộc phường Bình Khánh, Quận 2, TP.HCM) đồng loạt ký tên vào đơn phản ánh gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ những sai phạm tại chung cư. Đồng thời, bãi nhiệm Ban Quản trị cũ, bầu Ban Quản trị mới.

Chung cư khối nhà B, Lô C- D khu tái định cư 17,3 ha, phường Bình Khánh, Quận 2 do Công ty Công ích Quận 2 quản lý vận hành theo quyết định số 1082/UBND-BBT ngày 13/4/2011 của UBND Quận 2 (TP.HCM).

Chung cư khối nhà B, Lô C-D, Khu tái định cư 17,3ha, phường Bình Khánh. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Theo đơn phản ánh của người dân, Ban Quản trị và Ban Quản lý chung cư lạm dụng chức vụ, quyền hạn, tự ý sửa chữa nhiều hạng mục nhưng không thông báo cho cư dân, không công khai tài chính minh bạch khiến cư dân bức xúc. Đáng nói là việc sữa chữa nhiều hạng mục của chung cư này có chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng.

Anh Trần Văn Trường (cư dân chung cư) cho biết, Ban Quản trị và Ban Quản lý chung cư viện cớ dịch bệnh COVID-19 không tổ chức họp cư dân mà tự ý sửa chữa nhiều hạng mục trong tòa nhà, chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng.

“Việc tự ý sửa chữa các hạng mục toà nhà không có đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị nghiệm thu công trình theo đúng quy định của pháp luật. Khi người dân phản ánh thì lại viện cớ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không tổ chức họp cư dân.

Cụ thể, ngày 21/1/2020 chi sửa chữa hư hỏng lầu 2 và tầng 17 trục B1 là 93,835,500 triệu đồng. Ngày 7/8/2020 chi sửa chữa hư hỏng phần sở hữu chung dộp gạch sảnh lầu 2 và hành lang trục B1 + B2 và gạch ốp tháng máy B1 + B2 là 292,989,989 triệu đồng. Trong khi đó hợp đồng chín ghi rõ hết 64,900,000 triệu đồng nhưng phụ lục hợp đồng lại ghi lên tới 201,395,545 triệu đồng, cao gấp hơn 3 lần hợp đồng chính, vi phạm Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về Hợp đồng xây dựng”, anh Trường nói.

Hàng trăm cư dân đồng loạt viết đơn "cầu cứu" cơ quan chức năng TP.HCM vì khuất tất tại chung cư khối nhà B, Lô C-D, Khu tái định cư 17,3ha , Phường Bình Khánh. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Cũng theo anh Trường không chỉ khuất tất từ việc tự ý sửa chưa các hạng mục, mà Công ty Công ích Quận 2 tự ý tăng giá gửi xe ô tô lên đến 30% và đưa ra thông báo số 1164/TB-CI.2 ngày 1/9/2020 mà không thông qua họp hội nghị cư dân, gây bức xúc cho cư dân.

"Điều cư dân chúng tôi thắc mắc là Công ty Công ích Quận 2 chấm dứt hợp đồng với Công ty Phương Nam và ký hợp đồng với Công ty Đại Lâm Mộc để quản lý vận hành nhà xe mà không thông qua hội nghị cư dân, tổ chức công khai đấu giá, đấu thầu minh bạch, vi phạm nghiêm trọng luật đấu thầu và đầu tư công. Còn khi cư dân đề nghị BQT cung cấp các chứng từ thu chi, hợp đồng thì Ban Quản trị từ chối cung cấp với lý do “tài liệu lưu hành nội bộ” nên không cung cấp cho cư dân”, anh Trường cho biết thêm.

Chị Trần Thị Minh Trang (cư dân chung cư) cho hay, sau nhiều lần “cầu cứu” cơ quan chức năng nhưng vụ việc vẫn chưa được xử lý triệt để khiến người dân càng bức xúc hơn.

“Sau 2 lần viết đơn phản ánh thì hàng trăm cư dân chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời thoả đáng từ chính quyền địa phương cũng như cơ quan chức năng có thẩm quyền của TP.HCM. Với những dấu hiệu vi phạm mà cư dân chúng tôi đã phản ánh, rất mong lãnh đạo TP.HCM xem xét và giải quyết để người dân yên tâm sinh sống”, chị Trang bức xúc nói.

Công văn số 6212/TT-TCD&GQKNTC của Thanh tra Sở Xây dựng gửi UBND phường Bình Khánh. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Liên quan đến sự việc trên, ngày 29/9/2020 Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM đã có công văn số 6212/TT-TCD&GQKNTC gửi UBND phường Bình Khánh để xem xét giải quyết theo thẩm quyền và gửi kết quả giải quyết về cho Thanh tra Sở Xây dựng.

Tuy nhiên, đến ngày 28/12/2020 thì UBND phường Bình Khánh mới gửi văn bản trả lời cư dân với nội dung: “Phản ánh của cư dân về Ban Quản trị và Ban Quản lý chung cư chưa công khai thu chi tài chính, tự ý sửa chữa các hạng mục trong toà nhà không họp dân, không đấu thầu, không có đơn vị tư vấn, giám sát, nghiệm thu, tự ý tăng giá xe, thuê 2 đơn vị bảo vệ… là vượt quá thẩm quyền giải quyết của UBND phường Bình Khánh”, văn bản trả lời của UBND phường Bình Khánh ghi rõ.

