Bỏ yêu cầu xác nhận cư trú, các trường tuyển sinh lớp 1, 6 theo tuyến thế nào?

Tại hội nghị hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp tổ chức ngày 6/4, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, phụ huynh không cần xin giấy xác nhận cư trú khi nhà trường rà soát, cập nhật dữ liệu phục vụ tuyển sinh đầu cấp.

Phụ huynh khi đăng ký tuyển sinh cho con chỉ cần cung cấp tên kèm mã định danh. Các trường nhận được thông tin sẽ phối hợp với công an xã, phường, thị trấn xác nhận cư trú để tạo thuận lợi cho việc phân luồng học sinh.

Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội khẳng định, lực lượng công an các cấp sẵn sàng hỗ trợ xác minh thông tin cư trú của học sinh nếu có nhu cầu.

Không yêu cầu phụ huynh nộp giấy xác nhận cư trú trong quá trình tuyển sinh đầu cấp năm học 2023 - 2024. (Ảnh minh hoạ: T.N)

Khi cần xác minh thông tin này, các trường lập danh sách gửi công an phường. Nếu đơn vị nào từ chối hoặc gây chậm trễ trong việc thực hiện xác minh thông tin cư trú, phụ huynh có thể thông tin tới số máy điện thoại đường dây nóng của Công an thành phố.

Thiếu tá Lâm lưu ý, trong quá trình tổ chức tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, 6, 10 các trường được không yêu cầu phụ huynh cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú, đồng thời bảo mật thông tin cá nhân của học sinh theo đúng quy định.

Có 2 cách để trường xác định thông tin cư trú của phụ huynh và học sinh. Cách thứ nhất, các trường kiểm tra thông tin trực tiếp trên ứng dụng VNeID của phụ huynh hoặc yêu cầu phụ huynh in thông tin trên ứng dụng này hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia để nộp.

Cách hai là đề nghị phụ huynh học sinh kê khai tên và mã định danh, sau đó trường lập danh sách gửi về công an xã, phường, thị trấn. Khi đó, công an sẽ có trách nhiệm xác minh thông tin cư trú, ký xác nhận và gửi lại nhà trường. Hiện, Công an thành phố đã chỉ đạo công an các địa phương hỗ trợ việc này, đảm bảo kịp thời, không làm ảnh hưởng đến quá trình tuyển sinh.

Ông Lâm nhấn mạnh các trường cần thông báo kỹ đến phụ huynh về việc phải cung cấp thông tin chính xác. Nhà trường sẽ truy vấn trực tiếp với ngành công an nên nếu cung cấp sai, trường phát hiện đăng ký sai tuyến, học sinh sẽ bị ảnh hưởng quyền lợi.

Theo phương án tuyển sinh năm 2023 do Sở GD&ĐT Hà Nội phê duyệt, phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường trên địa bàn hướng dẫn cha mẹ tự kê khai các thông tin phục vụ cho công tác tuyển sinh, trong đó thông tin về cư trú của học sinh, gồm mã định danh, nơi thường trú, nơi cư trú.

Sở yêu cầu các trường không yêu cầu cha mẹ học sinh phải cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú hoặc giấy thông báo mã định danh cá nhân của học sinh.

Các trường có trách nhiệm tập hợp danh sách các học sinh dự tuyển năm học 2023 - 2024 cần phải xác minh thông tin cư trú để chủ động phối hợp với công an cấp xã trên địa bàn để rà soát, xác thực.

Năm nay, toàn thành phố Hà Nội có hơn 129.000 học sinh tốt nghiệp bậc THCS, trong đó, khoảng 102.000 em sẽ vào lớp 10 (72.000 chỉ tiêu trúng vào các trường THPT công lập, chiếm 70,6%). So với năm học trước, số học sinh được tuyển vào lớp 10 trường công lập tăng 1.000 học sinh.

Trong số 30.000 học sinh không trúng tuyển các trường công lập, Hà Nội dự kiến tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên khoảng 10.000 em, tuyển vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hơn 17.000 em...

