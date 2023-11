Bố vợ Văn Hậu gây sốt trên mạng xã hội, hóa ra là 'dân chơi hip hop' đời đầu

Bố của Doãn Hải My, ông Doãn Hải Sơn thu hút sư chú ý khi xuất hiện ở đám cưới con gái với vẻ ngoài bảnh bao, trẻ trung hơn so với tuổi 50. Nhiều người còn so sánh doanh nhân này với Vũ, ca sĩ được mệnh danh là "Hoàng tử Indie".