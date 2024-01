Bộ trưởng Y tế gửi thư khen 2 bệnh viện thông tim can thiệp cứu sống bào thai

(VTC News) -

Trong thư gửi tới cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ dũ, Bộ trưởng Y tế bày tỏ vui mừng khi biết hai đơn vị thực hiện thành công 2 ca can thiệp tim bào thai đầu tiên ở Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, kỹ thuật can thiệp tim bào thai mới chỉ thành công ở một số ít quốc gia có hệ thống y tế chuyên sâu phát triển. Đây là kỹ thuật rất phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế tham gia ca phẫu thuật.

Kết quả can thiệp với tỷ lệ thành công 100% mở ra hướng đi đột phá trong triển khai can thiệp tim bẩm sinh bào thai, mang lại niềm hạnh phúc cho nhiều gia đình, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ trưởng Y tế tin tưởng các bác sĩ sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong những địa chỉ tin cậy trên bản đồ triển khai can thiệp tim bẩm sinh bào thai của thế giới.

Ekip 2 bệnh viện đang thực hiện ca thông tim xuyên tử cung cứu bào thai bị dị tật tim bẩm sinh đầu tiên tại Việt Nam. (Ảnh: BVCC)

Ca can thiệp bào thai thứ nhất do ekip Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện là trường hợp sản phụ sinh năm 1996 mang thai lần đầu, theo dõi thai kỳ tại Đà Nẵng. Khi phát hiện thai có bất thường nặng về tim, dị tật bẩm sinh không có lỗ van động mạch phổi, thiểu sản thất, sản phụ được chuyển vào Bệnh viện Từ Dũ.

Trong quá trình theo dõi, bác sĩ phát hiện thai nhi dấu hiệu trở nặng, nguy cơ tử vong trong bụng mẹ hoặc ngay sau khi sinh ra.

Các bác sĩ thống nhất kết luận nếu không can thiệp bào thai để nong van động mạch phổi ngay thì khả năng cao thai sẽ mất trong bụng mẹ.

Sáng 4/1, ekip của 2 bệnh viện bắt đầu can thiệp tim thai nhi. Sau can thiệp thông van tim cho bào thai, bệnh viện siêu âm kiểm tra thấy dòng chảy qua van động mạch phổi của thai nhi tốt, không tràn dịch màng ngoài tim. Quá trình theo dõi thai kỳ sắp tới sẽ là sự phối hợp của 2 bệnh viện nhằm đảm bảo sức khoẻ cho mẹ con sản phụ.

Ca can thiệp bào thai thứ 2 là trường hợp thai phụ 27 tuổi, ngụ tại TP.HCM được phát hiện bào thai có bất thường về tim lúc thai 21 tuần, với chẩn đoán là hẹp van động mạch chủ tiến triển.

Đến ngày 11/1, thai 29 tuần với diễn tiến hẹp van động mạch chủ nặng, đường kính van 2,6 mm, vận tốc máu qua van động mạch chủ 300cm/s, gây thiểu sản thất trái nặng hơn, trào ngược van 2 lá mức độ nặng.

Lúc 9h15 ngày 12/1, ekip chuyên khoa can thiệp bào thai và thông tim can thiệp trẻ em của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 bắt đầu thực hiện thông tim can thiệp xuyên tử cung cho thai phụ.

Sau nong, kiểm tra dòng chảy qua van động mạch chủ lên tốt. Siêu âm kiểm sau thực hiện can thiệp: luồng thông PFO shunt phải - trái, vận tốc qua van động mạch chủ 180 cm/s, không ghi nhận hở chủ, nhịp tim thai 188 lần/phút, có tràn dịch màng ngoài tim nhẹ 4,5 mm.