Bỏ lỡ vai diễn để đời, loạt diễn viên Hollywood này giúp người khác thành sao

(VTC News) -

Như nhiều người nói, hy vọng nảy sinh vĩnh cửu trong lồng ngực con người, bao gồm cả trái tim của các nam nữ diễn viên muốn đảm nhận vai một nhân vật mang tính biểu tượng trong một số bộ phim. Nhưng đôi khi, những hoàn cảnh khác nhau làm thay đổi tỷ lệ cược và cuộc sống của họ chia thành “trước” và “sau”.

1. Jeremy Sisto vai Jack Dawson, phim "Titanic"

Jeremy Sisto bỏ lỡ vai diễn quan trọng trong Titanic

Jeremy Sisto năm nay 48 tuổi. Và không nhiều người biết rằng anh ấy có thể đã đóng vai quan trọng trong "Titanic" năm 1997. Sisto tiết lộ rằng anh ấy bị bộ phim truyền cảm hứng điên cuồng và hơi đau lòng vì anh ấy đã cố gắng cho vai diễn này, nhưng cuối cùng vai diễn đó đã được trao cho DiCaprio. Dù sao đi nữa, thật thú vị khi được tham gia vào quá trình ấy, và đó là một trải nghiệm tuyệt vời đối với nam diễn viên.

2. Kurt Russell vai Han Solo, phim 'Star Wars'

Vai diễn này có lẽ là nỗi hối tiếc của Kurt Russell

Kurt Russell đã thử vai cho bản gốc của bộ phim "Star Wars". Ngày trước, anh ấy đã thử vai cho các phần của Han Solo và Luke Skywalker. Nhưng cũng có một miền Tây mà anh ấy có thể tham gia, vì vậy anh ấy phải lựa chọn. Và tất cả chúng ta đều biết kết quả.

3. Millie Bobby Brown vai Lyanna Mormont, phim 'Game of Thrones'

Millie Bobby Brown bỏ lỡ cơ hội.

Millie Bobby Brown đã cố gắng thử giọng cho các quảng cáo trong một thời gian. Và sau đó cô ấy đã thử tham gia "Game of Thrones" nhưng bị từ chối. Cô ấy thậm chí gần như bỏ diễn xuất sau đó, nghĩ rằng diễn xuất thực sự khó khăn với cô ấy. Rất may, cuối cùng cô ấy đã nhận được vai Eleven trong "Stranger Things", và sự nghiệp của cô ấy ngay lập tức tăng vọt.

4. Mahershala Ali vai Xaro Xhoan Daxos, phim 'Game of Thrones'

Mahershala Ali công khai thừa nhận rằng buổi thử giọng của anh ấy đảm bảo khá nhiều rằng anh ấy không tham gia "Game of Thrones". Trên thực tế, anh ấy nói rằng đó là một trong những buổi thử giọng tồi tệ nhất trong cuộc đời anh ấy. Anh ấy đã ghi nhớ tất cả các lời thoại của mình và chuẩn bị tốt cho tất cả “các động tác và tư thế mạnh mẽ”. Nhưng chiếc ghế đẩu không có lưng mà anh ta phải ngồi đã không cho anh ta thực hiện điều ấy. Đó là khi anh ấy biết rằng anh ấy phải ngồi trên ghế đẩu của riêng mình cho buổi thử giọng tiếp theo.

5. Jeremy Irons vai Dr. Hannibal Lecter, phim 'Silence of the Lambs'

Irons không hối hận khi từ chối vai này.

Irons đã từ chối vai Tiến sĩ Hannibal Lecter vì cốt truyện đen tối và vì có quá nhiều cảnh bạo lực trong phim. Và sau đó, anh ấy rất vui vì đã làm được, ngay cả khi thấy Hopkins giành được giải Oscar cho vai diễn này. Có lẽ đóng vai một nhân vật phản diện đáng sợ thực sự không dành cho tất cả mọi người.

6. Jared Harris đã thử vai để chơi High Sparrow, phim 'Game of Thrones'

Jared Harris đã bỏ lỡ vai High Sparrow.

Jared Harris đã thử vai High Sparrow. Nhưng cuối cùng nó đã thuộc về Jonathan Pryce. Harris cảm thấy bối rối vì điều này, nói rằng anh ấy đang để mất các bộ phận “vào tay những người kỳ lạ nhất”. Lúc đầu, anh ấy nhận được những thứ mà Gary Oldman hoặc Phillip Seymour Hoffman không hứng thú, sau đó anh ấy thử vai trong phim "Westworld" cho vai của Anthony Hopkins. Và bây giờ là "Game of Thrones" - kỳ lạ nhất trong số đó.

7. Carey Mulligan vai Lisbeth Salander, phim 'The Girl With The Dragon Tattoo'

Mulligan bỏ lỡ vai quan trọng trong "The Girl With The Dragon Tattoo"

Các nhà sản xuất được cho là đã xem xét gần 5.000 ứng cử viên có thể đóng vai một hacker máy tính song tính nổi tiếng. Họ thậm chí còn cân nhắc thử giọng cho Kristen Stewart và Natalie Portman. Mulligan cũng cho biết cô bị ám ảnh bởi những cuốn sách và rất muốn nhận vai này. Nhưng nó đã được trao cho một nữ diễn viên có vẻ ngoài dễ thương khác - Rooney Mara.

8. Jude Law vai Superman, phim 'Superman Returns'

Jude Law từ chối vai siêu anh hùng.

Jude Law không phải là diễn viên đầu tiên từ chối phần "Man of Steel". Anh ấy không chắc về ý tưởng đó. Bên cạnh đó, anh ấy nghĩ rằng một người Anh không nên đóng vai siêu anh hùng người Mỹ. Cuối cùng, anh ấy thậm chí còn được gửi trang phục để suy nghĩ về tất cả. Anh mặc nó vào và nhìn vào gương. Nhưng thật không may, chỉ thế thôi đã là đủ với anh ấy.

9. Charlie Hunnam vai Cameo, phim 'Game of Thrones'

Hunnam muốn nhận vai nhưng buộc phải từ chối.

Hunnam nói với Sun Online rằng anh ấy rất thích đóng vai khách mời trong "Game of Thrones". Và họ đã mời anh ấy một vai khách mời trong chương trình cách đây ít lâu, nhưng anh ấy buộc phải từ chối do lịch trình nghiêm ngặt trong khi quay một bộ phim khác. Họ nói rằng Hunnam đã được mời đóng vai anh trai của Daenerys Targaryen và cha ruột của Jon Snow, Rhaegar Targaryen.