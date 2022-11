Hồng Châu - ngôi sao Hollywood gốc Việt từng được đề cử Quả Cầu Vàng

Hồng Châu là một diễn viên người Mỹ gốc Việt sinh năm 1979. Cô lớn lên tại thành phố New Orleans. Nghe theo lời khuyên của mẹ, cô từ bỏ ngành Luận văn sáng tạo và theo học điện ảnh tại trường Đại học Boston vì muốn tìm kiếm một công việc thiết thực hơn. Nữ diễn viên gốc Việt dần trưởng thành và khẳng định được tên tuổi của mình. Cô trở thành “cơn gió lạ” giữa kinh đô điện ảnh phồn hoa vốn ưa chuộng các diễn viên da trắng.

Vật lộn tìm chỗ đứng tại Hollywood

Thời gian đầu, Hồng Châu chỉ được giao một số công việc hậu trường. Thế nhưng, niềm yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ bảy luôn thúc đẩy cô gái trẻ đắm chìm trong diễn xuất. Cô thử thách mình trong nhiều phim ngắn của hội sinh viên và được bạn bè khuyến khích theo đuổi nghiệp diễn.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Hồng Châu chỉ quanh quẩn với một vài vai nhỏ như đầu bếp, nhân viên mát-xa trong những phim truyền hình The Sarah Silverman Program, How I Met Your Mother hay NCIS và SCI... Vai diễn lớn chính thức của cô là trong series Treme (2010-2013), được quay tại thành phố New Orleans. Phải tới năm 2014, nữ diễn viên mới được nhận lời mời đóng bộ phim điện ảnh Inherent Vice của đạo diễn Thomas Anderson. Thế nhưng, nghiệp diễn của cô vẫn chẳng có mấy tiến triển sau đó.

Cánh cửa tới thành công bất ngờ mở ra với nữ diễn viên gốc Á nhờ Downsizing, một dự án điện ảnh hoành tráng có sự tham gia của đạo diễn Alexander Payne và “gương mặt bảo chứng phòng vé” Matt Damon. Bộ phim là câu chuyện giả tưởng về thế giới tương lai, nơi các nhà khoa học phát minh ra phương pháp thu nhỏ cơ thể loài người nhằm giảm thiểu tác động xấu tới môi trường.

Hồng Châu tỏa sáng cùng tài tử Matt Damon. (Ảnh: Paramount Pictures)

Nhân vật chính trong tác phẩm là Paul Safranek (Matt Damon), một người đàn ông Mỹ nghèo khổ cùng với bà vợ Audrey (Kristen Wiig) chấp nhận ký cam kết thu nhỏ thành người tí hon. Tuy nhiên, Audrey đã từ bỏ ý định và để lại chồng một mình vào thời khắc cuối.

Ngay khi nhận được kịch bản, Hồng Châu đã cảm thấy đây là bộ phim đúng ý nguyện của mình. “Tôi có một danh sách những đạo diễn mà mình mong ước được làm việc cùng, và Alexander Payne là cái tên đứng đầu danh sách đó. Có nằm mơ tôi cũng không tin được rằng, một ngày nào đấy mình được đóng phim chung với Matt Damon”, cô từng chia sẻ.

Dù chỉ là một vai phụ, Hồng Châu vẫn được một bộ phận không nhỏ giới phê bình đánh giá cao. Tờ Hollywood Reporter nhận định Ngọc Lan là bước đột phá về cách khắc họa nhân vật gốc Á trong phim Mỹ. Bởi tại thời điểm đó, dường như không có chỗ đứng cho họ tại kinh đô điện ảnh, hoặc nếu có thì đều rập khuôn. Dẫu vậy, một số cây bút cho rằng cách xây dựng nhân vật này vẫn đi vào lối mòn bởi kiểu nói tiếng Anh bập bẹ, mang nặng âm điệu châu Á.

Đề cử Quả Cầu Vàng

Bất chấp tranh cãi, Downsizing đem lại cho Hồng Châu đề cử Quả Cầu Vàng cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Thậm chí, cô còn được coi là ứng viên tiềm năng cho giải Oscar lần thứ 90. Tuy nhiên, cô bất ngờ không có tên trong danh sách trong giờ phút công bố.

"Hồng Châu đã bị cướp mất một đề cử chỉ vì cô ấy là người tị nạn Việt Nam, là dân châu Á nhập cư cùng vốn tiếng Anh nặng tính bản ngữ”, tờ USA Today gay gắt nhận định. Bù đắp lại mất mát này, cũng trong năm 2017, cô vinh dự được tạp chí Variety xướng tên tại danh sách 10 diễn viên đáng xem nhất của năm.

Hồng Châu là diễn viên gốc Việt hiếm hoi thành công tại Hollywood. (Ảnh: Paramount Pictures)

Thực tế, việc các nhà sản xuất tại Hollywood thiên vị diễn viên da trắng và chiếm đoạt đất diễn của các chủng tộc khác đã xuất hiện từ lâu trong ngành điện ảnh. Nhiều chuyên gia nhận định rằng, diễn viên da màu khó có chỗ đứng tại kinh đô điện ảnh vì phần lớn giám đốc điều hành, nhà làm phim, đạo diễn - những người quyết định việc tuyển chọn diễn viên - đều là người da trắng.

Vậy nên, Hồng Châu mong ước đề cử Quả Cầu Vàng của mình sẽ ít nhiều có tác động tới ngành công nghiệp điện ảnh. “Tôi hi vọng các nhà sản xuất sẽ nhìn nhận lại những gương mặt mà họ từng nghĩ sẽ không thể sử dụng được cho phim ảnh hay ngành giải trí”, cô chia sẻ.

Tìm được vị thế tại Hollywood là một thách thức không nhỏ đối với bất cứ ai, đặc biệt là các diễn viên gốc Việt. Đề cử danh giá mà Hồng Châu nhận được cùng với việc được đóng chung với những ngôi sao hạng A như Matt Damon, Nicole Kidman... là minh chứng rõ ràng nhất cho thực lực và sự cố gắng của cô gái trẻ đầy hoài bão này.

Sau Downsizing, nữ diễn viên xuất hiện với đa dạng vai trò trong nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh khác. Một số dự án nổi tiếng có sự góp mặt của cô có thể kể tới như Driveways, American Woman, The Whale hay Artemis Fowl của Disney. Bên cạnh đó, Hồng Châu cũng đóng vai chính trong series Watchmen (2019) và Homecoming (2018-2020)...

Tỏa sáng trong “The Menu”

Với dự án điện ảnh mới nhất The Menu (tựa Việt: Thực đơn bí ẩn) của đạo diễn Mark Mylod, ngôi sao gốc Việt một lần nữa là cái tên tạo được nhiều sự quan tâm. Cô thủ vai Elsa, nữ quản lý của nhà hàng quái dị Hawthorn.

Chuyện phim bắt đầu khi Tyler (Nicholas Hoult) cùng bạn gái Margot (Taylor-Joy) đến một hòn đảo biệt lập để thưởng thức một menu độc nhất vô nhị dành cho giới thượng lưu. Thực đơn bí ẩn đó do đích thân bếp trưởng Julian Slowik (Ralph Fiennes) cùng các đầu bếp tại đây sáng tạo. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi các món ăn lần lượt phục vụ, vén màn bí mật đen tối đằng sau bữa tiệc xa hoa này.

Hồng Châu tạo ấn tượng mạnh mẽ trong The Menu. (Ảnh: Searchlight Pictures)

Bên cạnh dàn diễn viên hạng A gồm những gương mặt đình đám của Hollywood, Hồng Châu bất ngờ tỏa sáng và trở thành một mảnh ghép thú vị của bộ phim. Xuất hiện ngay từ đầu, nữ diễn viên đã dẫn dắt thực khách và cả khán giả vào một hành trình đầy căng thẳng, kịch tính.

Với nét diễn lạnh lùng, kỳ quái, Hồng Châu lột xác hoàn toàn khỏi cái bóng của những dự án trước đó. Hóa thân thành cánh tay phải đắc lực của Slowik, nỗi ám ảnh và áp lực tâm lý mà cô gây ra không hề nhỏ. Nhân vật luôn tỏ ra thân thiện với khách hàng. Song, mỗi nụ cười lại ẩn chứa thách thức đe dọa và từng câu nói dù nhẹ nhàng nhưng có thể khiến người xem lạnh sống lưng.

Đằng sau vẻ ngoài dịu dàng, Elsa chính là người đảm bảo thực thi kế hoạch điên rồ của bếp trưởng Slowik. Chính vì vậy, cô chẳng ngần ngại ra ra tay với những kẻ ngáng đường. Mấy ai ngờ, một phụ nữ gốc Việt nhỏ bé dưới diễn xuất của Hồng Châu lại trở nên đáng sợ đến như vậy.

Thậm chí, màn trình diễn của cô thuyết phục được cả cố vấn làm phim Dominique Crenn, nữ đầu bếp duy nhất được trao ba sao Michelin. "Crenn kéo tôi sang một góc và nói ‘Chị thực sự thích những gì em thể hiện và muốn mời em đến làm việc tại nhà hàng của chị'. Lời nói của cô ấy như một sự công nhận tuyệt vời cho sự nỗ lực của tôi”, Hồng Châu chia sẻ.

