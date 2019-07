Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu giải quyết tồn tại ở cao tốc La Sơn - Túy Loan

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên - Huế do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Bộ GTVT chỉ đạo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Mình khẩn trương chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân còn lại do quá trình thi công đường làm nứt nhà dân; phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát, mở lại các tuyến đường ngang dân sinh; mở rộng khẩu độ các cống thoát nước để bảo đảm thoát nước vào mùa mưa lũ; hoàn trả mặt bằng tuyến đường tỉnh lộ 14C nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn giao thông cho người dân trong quá trình thi công đường cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế”.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đến nay, các hạng mục công trình chính của dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan qua địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế cơ bản hoàn thành. Bộ đang đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt để chủ đầu tư và các đơn vị liên quan hoàn thiện các hạng mục còn lại và giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, trong đó có các nội dung như cử tri kiến nghị nêu trên.

Cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Theo Bộ, việc chi trả tiền bồi thường do lũ rừng làm nứt nhà dân, trong quá trình nhà thầu thi công tuyến đường đã có 290 hộ thuộc huyện Nam Đông và Phú Lộc bị ảnh hưởng. Trên cơ sở kết quả giám định, tính toán, áp giá của tư vấn giám định, nhà thầu liên quan và đơn vị bảo hiểm đã thực hiện chi trả tiền bồi thường được 198/290 hộ. Còn lại, 67 hộ ở huyện Nam Đông và 25 hộ ở huyện Phú Lộc, Bộ chỉ đạo Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh yêu cầu các nhà thầu có liên quan và đơn vị bảo hiểm thực hiện chi trả tiền bồi thường trong tháng 7/2019.

Bộ cũng phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát mở lại các tuyến đường ngang dân sinh, mở rộng khẩu độ các cống thoát nước để bảo đảm thoát nước vào mùa mưa lũ.

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, thời gian qua, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, các đơn vị liên quan đã phối hợp cùng địa phương tiến hành nhiều đợt rà soát các tuyến đường ngang dân sinh, khẩu độ cống thoát nước để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Cao tốc La Sơn - Túy Loan chưa hoàn thành đã bị sạt lở. (Ảnh: Xuân Tiến)

Báo cáo của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, huyện Nam Đông đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, kế hoạch tháng 7/2019 chi trả tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để thi công hoàn thành trong tháng 9/2019 một số đường mới phát sinh, bổ sung.

Về kiến nghị khôi phục các tuyến đường tỉnh lộ 14C, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, công tác khôi phục các tuyến đường địa phương được sử dụng làm đường công vụ phục vụ trong quá trình thi công các dự án giao thông luôn được Bộ quan tâm chỉ đạo sát sao để đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao thông cho người dân. Đối với tuyến đường tỉnh lộ 14C, các nhà thầu đã thi công được 30% khối lượng công việc, Bộ đang yêu cầu tập trung, phấn đấu thi công hoàn thành trong tháng 8/2019.

Linh Phi