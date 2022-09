Bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có gì khác biệt?

(VTC News) -

Cùng với các mẫu iPhone 14 và 14 Plus, bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max là sản phẩm cốt lõi tại sự kiện Far Out vào rạng sáng ngày 8/9 (giờ Việt Nam). Hai mẫu sản phẩm này chứng kiến sự khác biệt lớn nhất so với dòng iPhone 13 khi đánh dấu lần đầu tiên Apple phân biệt chip giữa phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp. Điểm nhấn ấn tượng nhất trên bộ đôi sản phẩm đó là phần “tai thỏ” đã biến mất.

Apple cũng đã giới thiệu tính năng màn hình luôn bật (Always-on) trên bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max, có khả năng hiển thị các hoạt động trực tiếp, đồng hồ, tiện ích và hình nền động sẽ mờ đi nhưng vẫn có thể đọc được bằng cách sử dụng tốc độ làm mới 1 Hz.

Giống như Pro Display XDR, màn hình trên iPhone 14 Pro và 14 Pro Max là Super Retina XDR có độ sáng HDR ở 1.600 nits và đạt đỉnh lên đến 2.000 nits. Các thông báo nằm sau Dynamic Island - một tên gọi mới cho hệ thống Face ID. Hoạt ảnh và chuyển tiếp sử dụng cảm biến để hiển thị nội dung thích ứng với các hoạt động của ứng dụng.

Bên trong, máy đi kèm chip A16 Bionic mạnh mẽ với 6 lõi CPU và 5 lõi GPU cho các tác vụ đồ họa chuyên sâu. iPhone 14 Pro và 14 Pro Max cũng có thể phát hiện sự cố nhờ các con quay hồi chuyển tiên tiến. Đồng thời, Apple còn trang bị một tính năng vệ tinh mới để thực hiện liên lạc SOS trong môi trường không có tín hiệu di động.

Camera chính sử dụng cảm biến 48MP mới có thể chụp ảnh với kích thước 12 MP sắc nét bằng cách kết hợp 4 pixel thành 1 pixel ảnh lớn để mang lại khả năng thu sáng nhiều hơn. Kích thước cảm biến lớn hơn cũng cho phép phóng to gấp 2 lần ở kích thước đầy đủ nhờ việc cắt cảm biến 48 MP mà không làm giảm chất lượng. Khi sử dụng ProRAW, người dùng cũng có thể chụp những bức ảnh 48 MP ở kích thước đầy đủ.

Trong khi đó, máy ảnh siêu rộng vẫn là 12 MP có khả năng thu sáng gấp 3 lần, điều này cho phép người dùng chụp ảnh macro tốt hơn nhiều. Cinematic Mode có thể quay video 4K đầy đủ ở tốc độ 30 khung hình/giây nhờ bộ xử lý tín hiệu hình ảnh mới.

iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có các màu Space Black, Silver, Gold và Deep Purple. Khách hàng có thể mua iPhone 14 Pro với giá từ 999 USD, trong khi giá cho iPhone 14 Pro Max sẽ từ 1.099 USD. Đơn đặt hàng trước dành cho thiết bị sẽ bắt đầu từ ngày 9/9 và chúng sẽ lên kệ vào ngày 16/9.