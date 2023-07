(VTC News) -

Trường Tra cứu điểm Học viện Cảnh sát nhân dân http://hvcsnd.edu.vn/tra-cuu-diem-thi Học viện An ninh nhân dân https://hvannd.edu.vn/tracuudiem/diemd55 Học viện Chính trị Công an nhân dân http://hvctcand.edu.vn/tra-cuu-diem-thi Đại học Phòng cháy chữa cháy https://daihocpccc.edu.vn/tracuubca/ Đại học Kỹ thuật - Hậu cần https://dhkthc.bocongan.gov.vn/Tracuudiem/ Đại học Cảnh sát nhân dân https://dhcsnd.edu.vn/tra-diem-thi Đại học An ninh nhân dân http://dhannd.edu.vn/tracuudiem-2023

Theo Hướng dẫn của các học viện, trường khối ngành công an, thí sinh thực hiện tra cứu điểm thi theo 2 bước:

Bước 1: Tới mục “tra cứu điểm thi” ở vị trí giữa màn hình trang chủ, tại mục “kỳ thi” chọn "điểm thi kỳ thi đánh giá năng lực Bộ Công an năm 2023” và nhập “số báo danh”, “số căn cước công dân” và "mã bảo mật”.

Bước 2: Chọn “tra cứu” để xem kết quả chi tiết.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 được tổ chức trong ngày 3/7 với sự tham gia của gần 16.000 thí sinh, tăng mạnh so với năm 2022.

Đây là năm thứ hai kỳ thi được Bộ Công an tổ chức để làm căn cứ xét tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân. Để tham gia kỳ thi tuyển sinh của Bộ Công an, thí sinh đăng ký và chọn một trong hai mã bài CA1 hoặc CA2 tùy theo thế mạnh của các em về lĩnh vực tự nhiên hay xã hội, với tổng thời lượng của mỗi mã bài là 180 phút.

Bộ Công an công bố điểm thi đánh giá năng lực năm 2023.

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường công an (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm tỷ lệ 60%) làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính như sau: Điểm xét tuyển = (M1+M2+M3) * 2/5 + bài thi Bộ Công an *3/5 + Điểm cộng. Trong đó M1, M2, M3 là điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường công an.

Điểm cộng của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điểm thưởng quy định của Bộ Công an. Cụ thể công thức điểm cộng = Điểm ưu tiên + Điểm thưởng. Trong đó, điểm ưu tiên = Điểm ưu tiên đối tượng + điểm khu vực.

Các học viện, trường công an nhân dân tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh từ ngày 18/7 đến 17h ngày 22/7 (tiếp nhận trực tiếp đơn của thí sinh, trong giờ hành chính).

Hà Cường