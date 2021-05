Bố, con trai và nữ giúp việc của cựu giám đốc Hacinco dương tính SARS-CoV-2

(VTC News) -

Sáng 18/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, thành phố vừa ghi nhận thêm 6 ca nhiễm mới. Trong đó 3 người là F1 của BN3634 - ông Nguyễn Văn Thanh - cựu Giám đốc công ty Hacinco. Một ca là F1 của BN3677 (chùm ca bệnh Công ty Sơn SLAND) và 2 ca thuộc chùm Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Ba ca F1 của BN3634 gồm bệnh nhân N.H.H., nam, sinh năm 2018. Địa chỉ: đơn nguyên 2, Center Point 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 (con út) của BN3634.

Bệnh nhân N.T.N.H., nam, sinh năm 1949. Địa chỉ: Đơn nguyên 2, Center Point 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 (bố) của BN3634 (sang chơi nhà BN3633, 3634 ngày 8/5).

Bệnh nhân N.T.Đ., nữ, sinh năm 1961. Đơn nguyên 2, Center Point 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 (người giúp việc) của gia đình BN3634.

Ba trường hợp trên được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thạch Thất ngày 12/5, kết quả lần 1 âm tính. Ngày 17/5 các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng bệnh (ho, sốt), lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính (mẫu do CDC Hà Nội).

Trong 6 ca nghi mắc COVID-19 ở Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Ca liên quan ổ dịch Công ty Sơn SLAND, Thường Tín là bệnh nhân N.V.H., nam, sinh năm 1987, công nhân Công ty SLAN. Địa chỉ: Xâm Dương 2, Ninh Sở, Thường Tín. Bệnh nhân là F1 của BN3677, Hưng Yên (ngoài ra còn là F1 BN3781, 3786), thuộc ổ dịch thôn Quang Hiền.

Bệnh nhân được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng An Ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thạch Thất ngày 13/5, kết quả lần 1 âm tính. Ngày 17/5 bệnh nhân xuất hiện sốt 38,8 độ C, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính (mẫu do CDC Hà Nội thực hiện).

Hai bệnh nhân còn lại thuộc chùm Bệnh viện K Tân Triều:

Bệnh nhân C.V.T., nam, sinh năm 1960. Địa chỉ: Thôn 5, Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội; bệnh nhân điều trị tại khoa Nội tạo huyết, Bệnh viện K Tân Triều từ ngày 22/4.

Bệnh nhân D.Q.L., nam, sinh năm 1967. Địa chỉ: Thôn Chùa, Yên Đồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc; bệnh nhân điều trị khoa Nội tạo huyết, Bệnh viện K Tân Triều từ ngày 5/5.

Hai trường hợp trên cách ly tại bệnh viện từ ngày 6/5 và có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 11/5, được chuyển cách ly tập trung tại trường cao đẳng nghề Công nghệ cao, Nam Từ Liêm. Ngày 17/5, TTYT Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và có kết quả dương tính (mẫu do CDC Hà Nội xét nghiệm).