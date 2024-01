Bình Thuận: Mâu thuẫn nợ nần ngày giáp Tết, 1 thanh niên bị đâm chết

(VTC News) -

Ngày 27/1, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại phường Phú Thủy.

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh: Nguyễn Luân)

Theo đó, vào khoảng 22h10 tối 26/1, Nguyễn Huy (SN 2001, trú phường Phú Hài, TP Phan Thiết) đang ngồi với 2 người bạn gái trên đường Thủ Khoa Huân (thuộc khu phố 8, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) thì H.C.Đ (SN 1990, trú phường Thanh Hải, TP. Phan Thiết) cùng một thanh niên khác đi vào gặp Huy để nói chuyện nợ nần.

Trong lúc nói chuyện, Huy nói với Đ. rằng "nợ nần tiền bạc cận Tết Nguyên đán rồi sao chưa trả?". Sau đó hai bên cãi nhau rồi dẫn tới xô xát. Huy dùng dao đâm Đ.

Đ.được đưa đến Bệnh viện An Phước, sau đó chuyển viện vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM nhưng không qua khỏi.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 24/1, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Thịnh (18 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi "giết người".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h30 ngày 29/12/2023, Thịnh - hiện đang là học sinh lớp 12 của Trường THPT Lê Thanh Hiền (xã An Hữu, huyện Cái Bè) - có mâu thuẫn với một học sinh khác học từ trước. Sau đó học sinh này nhờ Phạm Hữu Nhân (19 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đến trường gặp Thịnh để "hỏi chuyện".

Khi gặp nhau tại cổng sau bên ngoài Trường THPT Lê Thanh Hiền, Thịnh đã dùng dao tự chế đâm vào Nhân làm Nhân bị thương nặng và không qua khỏi sau đó. Sau đó Thịnh đã bỏ trốn.