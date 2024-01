Bắt giữ nhóm đòi nợ thuê, khủng bố 'ông chủ' để đòi tiền

(VTC News) -

Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông tin, vừa khám phá chuyên án, bắt giữ nhóm người gồm Tào Quốc Huy, Nguyễn Văn Diễn, Trần Nhật Tiến và Trần Văn Chánh về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo thông tin ban đầu, tháng 8/2022, thông qua mối quan hệ làm việc, anh Lê Hồng Quang (SN 1986, trú tại phường Thạnh Lộc, quận 12) quen Nguyễn Đăng Thục Mỹ là nhân viên một ngân hàng và cho Mỹ vay tiền với lãi suất 0,25%/ngày để Mỹ thực hiện việc đáo hạn các khoản vay của khách hàng nơi mình làm việc.

Bắt nhóm người đòi nợ thuê, đe dọa, tạt sơn gây áp lức buộc nạn nhân phải đưa tiền.

Từ tháng 11/2022 - 3/2023, anh Quang đã cho Mỹ vay nhiều lần nhưng Mỹ mất khả năng chi trả và còn nợ Quang tổng cộng 4 tỷ đồng (gồm cả tiền gốc và lãi).

Ngày 15/4/2023, thông qua sự dàn xếp của Tào Quốc Huy, Mỹ đã viết giấy nhận nợ anh Quang 4 tỷ đồng và cam kết trả nợ cho anh này trong thời gian 20 tháng (mỗi tháng 200 triệu đồng, từ 15/5/2023 đến 15/12/2024). Trong đó, Huy sẽ nhận số tiền Mỹ trả cho anh Quang.

Đến ngày 15/5/2023, Huy nhận 200 triệu đồng từ Mỹ và thông báo cho anh Quang biết, nhưng các tháng tiếp theo Huy không đòi được Mỹ trả thêm tiền cho anh Quang theo cam kết.

Qua tìm hiểu, anh Quang biết số tiền Mỹ mượn đã cho anh Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1986) mượn để đáo hạn ngân hàng và Nghĩa không có khả năng trả. Hiện anh Nghĩa có căn nhà trên đường Lê Đức Thọ (phường 13, Gò Vấp) đang thế chấp trong ngân hàng, muốn bán với giá 13 tỷ đồng, nếu bán được sẽ trả tiền cho anh Quang.

Do đó, anh Quang tìm người mua căn nhà trên và đặt cọc cho Mỹ số tiền 2,1 tỷ đồng và được Mỹ trả cho anh Quang 2 tỷ đồng tiền nợ.

Sau khi biết Mỹ chuyển 2 tỷ đồng trả nợ cho anh Quang, Huy đã yêu cầu anh Quang phải trả số tiền chi phí "đòi nợ" 700 triệu đồng nhưng anh Quang không đồng ý, do khoản tiền này anh tự đòi từ Mỹ, vì vậy Huy nhắn tin đe dọa, uy hiếp buộc anh Quang phải đưa tiền cho mình.

Ngày 15/8/2023, Huy cùng đồng bọn theo dõi, tìm tới nhà anh Quang (trên đường TL26, phường Thạnh Lộc, quận 12). Khi gặp anh Quang, Huy đe doạ nếu không trả tiền thì anh và gia đình sẽ "nhận hậu quả".

Vào lúc 17h ngày 17/8/2023, sau khi biết nhà anh Quang, Tào Quốc Huy và Nguyễn Văn Diễn, Trần Nhật Tiến đã theo dõi khi anh đang chở con đi học về, yêu cầu anh phải vào quán cà phê để nói chuyện. Để đảm bảo an toàn cho con, anh Quang đã miễn cưỡng đồng ý chấp nhận còn nợ Huy 250 triệu đồng tiền công do Huy đòi nợ giúp. Ngày 18/8/2023, do lo sợ về tính mạng, sức khoẻ của bản thân, vợ, con, nên anh Quang đã chuyển cho Huy 100 triệu đồng.

Ngày 29/8/2023, Huy tiếp tục đến nhà anh Quang đập cửa chửi bới, đe dọa anh và gia đình. Ngày 11/9/2023, do anh Quang vẫn không đưa thêm tiền nên Huy bàn bạc, chỉ đạo Diễn, Tiến tăng cường độ cũng như biện pháp đòi nợ như đến nhà chửi, tạt sơn, ném đá, đánh anh Quang. Lúc này, Diễn, Tiến đồng ý và liên hệ rủ thêm Trần Văn Chánh đi đánh anh Quang cũng như liên tục đe doạ, gây áp lực đối với anh này và gia đình.

Tại cơ quan điều tra, Tào Quốc Huy thừa nhận việc chỉ đạo trực tiếp cho Diễn, Tiến tìm nhà, theo dõi, chửi bới, đe dọa, đồng thời, nhờ Chánh đánh anh Quang, tạt sơn, ném gạch đá vào nhà để anh và gia đình lo sợ, phải trả tiền cho Huy.