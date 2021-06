Bình Dương giãn cách xã hội ba phường ở TP Thuận An theo Chỉ thị 16

(VTC News) -

Ngày 19/6, UBND TP Thuận An, Bình Dương cho biết, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng vừa được phát hiện, nên thành phố áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng với 3 phường trên địa bàn từ 0h ngày 19/6 đến khi có quyết định mới.

Theo đó, thành phố áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với các địa bàn gồm: Toàn bộ phường Bình Chuẩn; Khu phố 1B của phường An Phú; các khu phố Đồng An I, Đồng An II, Đồng An III, Đông Ba của phường Bình Hòa.

Lực lượng y tế lấy mẫu tầm soát cho người dân.

Với việc áp dụng Chỉ thị 16, TP Thuận An kêu gọi người dân hạn chế ra đường, trừ những trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm và các loại hàng hóa nhu yếu phẩm; các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn; làm việc tại các cơ quan, lực lượng vũ trang, nhà xưởng, xí nghiệp.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, chính quyền địa phương yêu cầu chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tuân thủ những quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động.

Thành phố yêu cầu các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh phải bảo đảm: Không tụ tập đông người, thường xuyên đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách tối thiểu 2m, hạn chế di chuyển và tiếp xúc gần với người khác, thường xuyên thực hiện biện pháp khử trùng, khử khuẩn.