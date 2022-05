'Binh đoàn' xe tải cày nát đường nối 2 khu kinh tế, dân mang thùng phuy chặn xe

(VTC News) -

Video: Dân mang thùng phuy chặn "binh đoàn" xe tải cày nát đường

Đến trưa 19/5, rất đông người dân xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vẫn túc trực dọc hai bên đường số 3 - nối từ khu kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đến khu kinh tế Chu Lai (huyện Núi Thành, Quảng Nam) - để phản đối việc xe tải chạy với mật độ dày đặc khiến tuyến đường lâm vào tình trạng hư hỏng trầm trọng.

Người dân mang thùng phuy ra đặt giữa đường để chặn xe tải.

Đỉnh điểm của nỗi bức xúc, sáng cùng ngày, người dân mang thùng phuy, thân cây ra đặt chắn ngang khu vực đầu tuyến đường số 3 nhằm ngăn các "binh đoàn" xe tải qua lại. "Gần một năm qua, người dân sinh sống hai bên đường hết sức thống khổ vì xe tải chở đất đá cày nát mặt đường. Mùa nắng thì bụi bay mịt mù, mùa mưa thì nước đọng ở các ổ voi, ổ gà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thương nhất là tụi nhỏ, chạy xe đạp đi học té ngã như cơm bữa, áo quần lấm lem. Vì không thể chịu đựng thêm nên chúng tôi mới mang vật cản ra để ngăn không cho xe tải tiếp tục phá nát đường" - ông N.T.Q. (trú thôn Trung An, xã Bình Thạnh) chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV VTC News, ngay tại khu vực người dân đặt chướng ngại vật, mặt đường hết sức lầy lội, trơn trượt. Kể từ thời điểm người dân mang thùng phuy ra đặt chắn ngang đường, lượng xe tải lưu thông trên tuyến đường này giảm đáng kể so với những ngày trước. Không ít xe tải trọng lớn phải quay đầu khi vướng phải chướng ngại vật.

Mặt đường nát bét do "binh đoàn" xe tải lưu thông với mật độ dày đặc.

Như VTC News phản ánh, gần một năm nay, mặt đường của tuyến đường nối 2 khu kinh tế Dung Quất và khu kinh tế Chu Lai xuất hiện chi chít ổ gà, ổ voi và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn. "Mỗi ngày, tôi di chuyển qua đoạn đường này ít nhất 2 lần và khi nào cũng chạy với tốc độ rất chậm để đảm bảo an toàn. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp té ngã sấp mặt vì lái xe lọt xuống ổ voi, ổ gà đọng nước" - anh L.T.Q. (trú thôn Trung An, xã Bình Thạnh) chia sẻ.

Cũng theo anh Q., nguyên nhân đoạn đường trên xuống cấp ngày một nghiêm trọng là do xe tải chở đất đá từ khu kinh tế Dung Quất và vận chuyển đến các bãi chứa thải. Để cảnh báo cho những phương tiện như mô tô, xe gắn máy, người dân địa phương dùng các vật dụng như vỏ thùng bia, cành cây chắn ở khu vực nguy hiểm.

Ông Lương Trọng Nguyên, Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi xác nhận, nửa năm nay, nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất tiến hành san lấp mặt bằng tại khu vực đồi núi để mở rộng dự án.

Những hôm trời nắng nóng, xe tải chạy liên tục khiến bụi bay mù mịt.

"Trong quá trình san lấp, đất đá được doanh nghiệp này hợp đồng với đơn vị vận tải để chở đến cho những nơi đặt mua. Ban Quản lý cũng như các cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở, thậm chí yêu cầu đơn vị vận tải cắt, hạ thành thùng xe cơi nới để hạn chế tuyến đường trên xuống cấp", ông Nguyên nói và thông tin thêm, trước thực trạng tuyến đường nối 2 khu kinh tế xuống cấp ngày một nghiêm trọng, đơn vị có lập phương án xin kinh phí của tỉnh Quảng Ngãi để cải tạo, nâng cấp với tổng chiều dài 3 cây số. Tuy nhiên nguồn vốn phương án này không có trong danh mục đầu tư công trung hạn nên không được bố trí vốn.

Trong khi đó, lãnh đạo xã Bình Thạnh cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương đã có nhiều văn bản gửi UBND huyện Bình Sơn cũng như Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi về việc khắc phục hư hỏng tại tuyến đường số 3. Tuy nhiên đến nay, việc này vẫn chưa được giải quyết.