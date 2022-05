'Binh đoàn' xe tải cày nát đường ven biển nối 2 khu kinh tế Quảng Nam–Quảng Ngãi

Theo phản ánh của người dân xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, gần một năm nay, mặt đường của tuyến đường ven biển này xuất hiện chi chít ổ gà, ổ voi và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn. "Mỗi ngày, tôi di chuyển qua đoạn đường này ít nhất 2 lần và khi nào cũng chạy với tốc độ rất chậm để đảm bảo an toàn. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp té ngã sấp mặt vì lái xe lọt xuống ổ voi, ổ gà đọng nước" - anh L.T.Q. (trú thôn Trung An, xã Bình Thạnh) chia sẻ.