Bình Định: Những vấn đề 'nóng' đang bị để 'nguội'

(VTC News) -

Thân nhân ngóng chờ kết quả vụ sập tường làm 11 người thương vong

Ngay sau khi xảy ra vụ việc sập tường khiến 5 người chết, 6 người bị thương tại công ty Savy Seafood Việt Nam ngày 15/9/2022 (Khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định), Thủ tướng Chính phủ đã gửi công điện yêu cầu UBND tỉnh Bình Định làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm theo quy định, báo cáo Thủ tướng.

Thời điểm đó, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng đã lập tức yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân sập tường làm 11 người thương vong.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo nóng thành lập tổ công tác điều tra nguyên nhân sự cố.

Nhưng đã gần 6 tháng trôi qua, đến nay, nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được làm rõ, vẫn là dấu hỏi gây nhức nhối cho gia đình các nạn nhân.

Hiện trường vụ sập tường nhà máy ở khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn ngày 15/9/2022 khiến 5 người chết, 6 người bị thương.

Theo tìm hiểu của phóng viên VTC News, hiện công ty Savy Seafood Việt Nam đã tiến hành xây dựng các công trình trở lại. Tại khu vực phía sau hiện trường vụ án, rất nhiều công nhân đang tiến hành thi công

Mọi hoạt động dường như trở lại như trước khi xảy ra vụ việc. Chỉ có người nhà các nạn nhân vẫn ngày ngày chờ mong kết luận từ phía cơ quan điều tra về cái chết của những trụ cột gia đình.

Ông Nguyễn Mười là cha của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Quan (bị thương nặng trong vụ sập tường) và chị Nguyễn Thị Thanh Ái (chết trong vụ sập tường) cho biết, phía cơ quan công an đã tới gia đình lấy thông tin về vụ việc trên để điều tra nhưng tới thời điểm hiện tại gia đình vẫn chưa nhận được bất cứ giấy tờ gì về kết luận điều tra vụ sập tường đó.

Ông Mười vẫn ngày ngày chờ mong kết luận từ phía cơ quan điều tra về nguyên nhân gây ra cái chết của con dâu và thương tích cho con trai.

“Gia đình tôi ngày đêm mong có kết quả điều tra nhưng đã gần 6 tháng trôi qua vẫn chưa thấy tin tức gì. Con dâu tôi đã mất, con trai thì bị thương nặng trong vụ sập tường, giờ sức khỏe không như trước, kinh tế gia đình khó khăn”, ông Mười ngậm ngùi chia sẻ.

Thông tin tới PV VTC News, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, hiện công ty Seavy Food vẫn nằm trong diện điều tra của cơ quan chức năng tỉnh Bình Định, mọi hoạt động xây dựng khu vực tại hiện trường sập tường đều buộc phải tạm dừng cho đến khi có kết quả và được phép.

“Hiện tại kết quả điều tra nguyên nhân vụ án vẫn phải chờ cơ quan giám định công bố kết quả”, vị này cho biết

Như VTC News đã thông tin, khoảng 16h30 ngày 15/9/2022, công nhân đang thi công xây dựng công trình nhà xưởng chế biến tại nhà máy chế biến thực phẩm thuộc công ty Savvy Seafood Việt Nam (ở khu công nghiệp Nhơn Hòa) thì xuất hiện mưa giông, gió mạnh, làm đổ sập bức tường đè nhiều người. Khiến 5 người chết và 6 người bị thương.

Công ty Savy Seafood Việt Nam- nơi xảy ra vụ sập tường khiến 11 người thương vong đã tiến hành xây dựng các công trình trở lại.

Cô giáo "tố" bị trưởng phòng giáo dục chửi “đồ tâm thần”: 4 tháng vẫn chưa có kết luận

Đã 4 tháng trôi qua từ ngày UBND thị xã An Nhơn (Bình Định) quyết định lập Tổ xác minh để làm rõ 2 nội dung tố cáo: Lãnh đạo Trường Mẫu giáo xã Nhơn Hạnh có dấu hiệu tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cấu kết với doanh nghiệp nhằm trục lợi; Trưởng phòng GD&ĐT thị xã An Nhơn có lời nói miệt thị, xúc phạm nặng nề và hăm dọa cô giáo H.T.T H.

Mới đây nhất, ngày 28/2, UBND thị xã An Nhơn, Bình Định đã có kết luận về 8 nội dung tố cáo lãnh đạo trường mẫu giáo xã Nhơn Hạnh có dấu hiệu tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cấu kết với doanh nghiệp nhằm trục lợi. Cụ thể kết luận: 4 nội dung tố cáo chưa có cơ sở, 4 nội dung tố không đúng (trong đó có nội dung đúng một phần)

UBND thị xã An Nhơn đã giao cho Phòng nội vụ, Phòng GD&ĐT, trường mẫu giáo xã Nhơn Hạnh tiến hành xử lý trách nhiệm đối với tổ chức cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với nội dung đơn thư tố cáo về vấn đề trưởng phòng GD&ĐT thị xã An Nhơn đã có lời nói miệt thị, xúc phạm nặng nề và hăm dọa cô giáo H.T.T H. cho đến nay vẫn chưa có kết quả.

Trường mẫu giáo xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn nơi cô giáo H. công tác.

Ông Võ Hoàng Lưu, Phó Chánh thanh tra thị xã An Nhơn, với vai trò tổ trưởng tổ kiểm tra, xác minh vụ việc cho hay, với nội dung Trưởng phòng GD&ĐT thị xã An Nhơn đã có lời nói miệt thị, xúc phạm nặng nề và hăm dọa cô giáo H.T.T H. được chuyển qua Thị uỷ thị xã An Nhơn giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Trả lời VTC News, ông Mai Việt Trung, Bí thư Thị uỷ thị xã An Nhơn cho biết, vụ việc vừa được bên Uỷ ban kiểm tra báo cáo với thường trực. Tiếp theo phải qua Ban thường vụ Thị uỷ họp mới có kết quả.

“Vụ việc vẫn đang được xử lý và có kết quả sau khi họp Thường vụ Đảng uỷ”, ông Trung nói.

Như VTC News đã đưa tin, ngày 11/11/2022, UBND thị xã An Nhơn (Bình Định) quyết định lập Tổ xác minh đồng thời 2 vụ việc liên quan đến cô H.T.T.H là giáo viên Trường mẫu giáo Nhơn Hạnh (thuộc xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, Bình Định) đã tố cáo: Lãnh đạo trường mẫu giáo Nhơn Hạnh có dấu hiệu tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cấu kết với doanh nghiệp nhằm trục lợi; Trưởng phòng GD&ĐT thị xã An Nhơn đã có lời nói miệt thị, xúc phạm nặng nề và hăm dọa cô giáo H.

Cụ thể, trong cuộc họp với sự tham gia của nhiều cán bộ, giáo viên trường mẫu giáo Nhơn Hạnh và Phòng GD&ĐT thị xã An Nhơn, ông Lâm Lăng Long - Trưởng phòng GD&ĐT thị xã An Nhơn gọi cô H. là "đồ tâm thần", đồng thời dọa sẽ "không để yên, cho nghỉ dạy".

Tổ xác minh gồm 8 người do ông Võ Hoàng Lưu, Phó Chánh thanh tra thị xã làm tổ trưởng, những thành viên còn lại bao gồm đầy đủ các ban ngành.

Tổ liên ngành có nhiệm vụ điều tra, xác minh và phải xử lý dứt điểm đơn tố cáo của cô H.T.T.H trong vòng 25 ngày từ ngày ký quyết định, để có văn bản báo cáo với UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 10/11/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có văn bản giao Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn chỉ đạo kiểm tra nội dung tố cáo đã phản ánh; xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân (nếu có). Qua đó, trả lời cho báo chí và báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Định trước ngày 20/11, đồng thời gửi báo cáo cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, kết quả vụ việc vẫn được một nửa.

Sạt núi giữa Quy Nhơn: Hơn 1 năm mới duyệt "chủ trương khắc phục", hơn 4 tháng vẫn "bất động"

Sau gần 1 năm xảy ra vụ sạt lở tại khu vực núi Bà Hỏa, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn khiến lượng lớn đất đá rơi xuống đường Nguyễn Tất Thành làm 3 người dân đi trên đường bị thương nặng, tháng 10/2022 UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng dự án xử lý khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành với tổng kinh phí hơn 65 tỷ đồng.

Từ khi phê duyệt chủ trương đến nay cũng đã 4 tháng, nhưng việc xử lý khắc phục tại khu vực này vẫn "án binh bất động", khiến người dân bức xúc

Hiện tại dự án gia cố mái taluy khắc phục sạt lở đất, đá núi Bà Hoả vẫn chưa được triển khai.

Việc chậm khắc phục điểm sạt lở này đã ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề đi lại của cư dân, gây mất an toàn giao thông.

Được biết đây là cửa ngõ quan trọng vào trung tâm TP Quy Nhơn, việc duy trì rào chắn cảnh báo sạt lở quá lâu đã cản trở giao thông khiến khu vực này thường xảy ra ách tắc, đặc biệt là giờ cao điểm

Tường rào chắn một phần đường Nguyễn Tất Thành, bao quanh khu vực sạt lở núi Bà Hoả.

Đáng chú ý hơn, hiện nay trong không gian tường rào bịt kín một phần đường khoảng 100m ấy, trở thành "góc tối” lý tưởng cho các đối tượng nghiện hút, chích gây bất an trong lòng người dân TP Quy Nhơn.

"Nghe đâu có quyết định đầu tư.. nhưng mãi chưa thấy triển khai, làm thì làm cho xong đi chứ người dân chúng tôi sống chung với nỗi lo sạt lở cũng mệt. Thêm nữa, là các đối tượng nghiện hút lợi dụng chỗ kín để hút chích ma túy, bất an quá....", người dân tại khu vực cho biết.

Nguyễn Gia