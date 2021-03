BigC đồng loạt đổi tên mới, đại siêu thị ở Hà Nội thế nào?

(VTC News) -

Từ ngày 1/3, 3 siêu thị BigC tại TP.HCM (hiện là các siêu thị đặt tại các tòa chung cư), bao gồm: BigC An Phú, BigC Thảo Điền và BigC Âu Cơ đồng loạt đổi tên thành Tops Market. Ngoài ra, 5 siêu thị GO! cũng đã hoàn tất quá trình đổi tên. Điều này khiến nhiều khách hàng bất ngờ vì BigC là thương hiệu rất quen thuộc với người tiêu dùng, đã có mặt ở Việt Nam hơn 20 năm nay.

Theo ghi nhận, tại Hà Nội, đến hôm nay 3/3, hầu hết các siêu thị BigC vẫn chưa có sự thay đổi. BigC Garden (đường Mễ Trì) vẫn hoạt động bình thường với tên thương hiệu cũ. BigC Hồ Gươm nằm trên đường Trần Phú, Hà Đông cũng vẫn giữ tên cũ.

Ngày 3/3, Big C Thăng Long, Hà Nội vẫn chưa có sự thay đổi.

Tuy nhiên, thông tin với PV VTC News, đại diện BigC Garden (phường Mỹ Đình, quận Từ Liêm) cho biết, cơ sở này dự kiến sẽ đổi tên thành Tops Market vào quý 3 năm 2021. Ngoài ra, siêu thị BigC Hà Đông, BigC Long Biên, Nguyễn Xiển, Lê Trọng Tấn cũng sẽ hoàn tất việc chuyển đổi, nâng cấp thành Top Market theo đúng lộ trình trên.

"Trong thời gian này, BigC vẫn hoạt động phục vụ khách hàng bình thường. Nếu có thay đổi sẽ thông báo trực tiếp đến khách hàng thông qua Fanpage chính thức", đại diện BigC Garden khẳng định.

Như vậy, hết quý 3 năm nay, thương hiệu Big C sẽ không còn hiện diện ở Việt Nam nữa, sau 22 năm gắn bó với người tiêu dùng.

BigC Garden sẽ đổi tên sau quý 3/2021.

Kế hoạch đổi tên thực tế đã diễn ra chậm gần 5 năm so với tuyên bố của đại diện Central Group (Thái Lan). Vào thời điểm tập đoàn này hoàn tất thương vụ mua thành công Big C Việt Nam từ Casino Group (Pháp) hồi năm 2016, dù có quyền sử dụng tên này trong 10 năm nhưng nhà bán lẻ Thái vẫn muốn đổi tên ngay sau đó.

Tập đoàn Central Retail Việt Nam thuộc Tập đoàn Central Group cho biết, nhằm đem lại những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ cho khách hàng, hệ thống siêu thị Big C một thành viên của tập đoàn đang dần chuyển đổi với một diện mạo hoàn toàn mới, kèm với đó là cải tiến không gian mua sắm, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Theo đại diện tập đoàn Central Retail Việt Nam, chuỗi siêu thị Tops Market được thiết kế đảm bảo ba tiêu chí là thực phẩm hữu cơ tươi sống đa dạng; nguồn gốc xuất xứ rõ ràng uy tín; đặc biệt là dịch vụ khách hàng tận tâm.

Từ tháng 12/2020 và đầu tháng 1/2021, 5 đại siêu thị Big C được tiến hành đổi tên thương hiệu thành Đại siêu thị GO!, gồm đại siêu thị GO! Dĩ An; GO! Nha Trang; GO! Cần Thơ; GO! Hạ Long và đại siêu thị GO! Vĩnh Phúc.

Nhiều siêu thị BigC ở TP.HCM đã đổi tên thành Top Market.

Tại Hà Nội, Big C Thăng Long thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại quốc tế và Dịch vụ siêu thị Big C Thăng Long, bắt đầu hoạt động từ năm 1999 trên khu đất rất rộng ở mặt đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy.

Cùng với Metro Việt Nam, Big C Thăng Long là siêu thị có mặt sớm nhất tại Hà Nội, thu hút rất nhiều người tiêu dùng đến mua sắm, đặc biệt là dịp cuối tuần hoặc ngày lễ Tết. Vì vậy, doanh thu Big C Thăng Long luôn rất cao hàng nghìn tỷ đồng.

Tới năm 2016, thị trường bán lẻ thực sự chấn động khi Tập đoàn Casino đến từ Pháp, chủ của Big C, bất ngờ bán thương hiệu này cho Central Retail, doanh nghiệp Thái Lan với mức giá hơn 1 tỷ USD. Central Retail là công ty con của Central Group - tập đoàn đa ngành nổi tiếng của Thái.

Ngay sau khi thâu tóm Big C, Central Retail một mặt mở rộng chuỗi siêu thị này, mặt khác tỏ rõ mong muốn đổi tên Big C trong năm 2017.