BIDV nhận 2 giải thưởng quốc tế trong hoạt động Ngân hàng bán buôn

Ngoài ra, ứng dụng BIDV iBank cũng được vinh danh ở hạng mục “Ngân hàng điện tử sáng tạo nhất Việt Nam” năm 2021.

Với giải thưởng ‘Ngân hàng Bán buôn số 1 của năm”, Tạp chí GBAF đánh giá cao các sản phẩm dịch vụ tài chính của BIDV dành cho khách hàng tổ chức. BIDV luôn là ngân hàng tiên phong triển khai nhiều cải tiến ứng dụng sản phẩm và công nghệ mới, mang lại nhiều giải pháp tối ưu cho khách hàng. “Tập trung vào cải tiến quy trình, sản phẩm dịch vụ, Khối Ngân hàng bán buôn của BIDV đã nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu và sự thay đổi trong hành vi của khách hàng trong đại dịch COVID-19, từ đó đưa ra các giải pháp đáp ứng được nhu cầu của khách hàng”, theo GBAF.

Trong giai đoạn tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, BIDV đã có nhiều hành động hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời như: Miễn giảm lãi vay, xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng, triển khai nhiều chương trình giảm lãi suất cho vay với quy mô lớn như gói tín dụng hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng của Covid với tổng quy mô lên tới 100.000 tỷ đồng và 100 triệu USD.

Mới đây, BIDV đã giới thiệu chương trình ưu đãi lớn nhất từ trước tới nay mang tên “Sự lựa chọn tối ưu của doanh nghiệp”, trong đó miễn, giảm nhiều chi phí cho khách hàng (như phí quản lý tài khoản, phí thường niên, phí chuyển tiền lương….) với mục tiêu mang đến giải pháp tài chính hiệu quả, tiết kiệm cho khách hàng.

Giải thưởng “Ngân hàng điện tử sáng tạo nhất Việt Nam” dành cho BIDV iBank là minh chứng cho các nỗ lực của BIDV trong việc xây dựng, phát triển ứng dụng ngân hàng điện tử đáp ứng được tốt nhất các nhu cầu đa dạng của khách hàng doanh nghiệp.

Theo GBAF, là một sản phẩm đa chức năng, hiện đại và sở hữu nhiều tính năng nổi trội, BIDV iBank đã hỗ trợ đáp ứng trực tiếp các nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp, khách hàng tổ chức và các định chế tài chính. Với BIDV iBank, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch ngân hàng và giao dịch tài chính với các thiết bị có kết nối internet ở bất kỳ địa điểm nào, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể thực hiện giao dịch từ xa, điều này rất quan trọng trong bối cảnh hạn chế tiếp xúc do COVID-19.

Bên cạnh đó, chiến dịch chuyển đổi số nền khách hàng “BIDV Digi Up - Thay đổi đễ dẫn đầu” đã mang tới kết quả tích cực. Chỉ trong vòng 5 tháng triển khai chương trình trình, lượng khách hàng của BIDV iBank tăng 33% so với trước. Tới quý I/2021, đã có gần 60.000 khách hàng sử dụng BIDV iBank.

Thông qua BIDV iBank, khách hàng có thể trải nghiệm các tiện ích vượt trội như: chuyển tiền thanh toán 24/7, tự động thanh toán theo bảng kê, tổng hợp dữ liệu tài khoản theo thời gian thực, cập nhật tức thời giao dịch (tiền gửi, tiền vay, bảo lãnh, thanh toán quốc tế…), quản lý dòng tiền tập trung linh hoạt, kết nối hệ thống ERP doanh nghiệp với BIDV iBank thông suốt, bảo mật, an toàn... BIDV liên tục cập nhật, cải tiến BIDV iBank để làm giàu tính năng, tiện ích cho ứng dụng.

Ngay đầu năm 2021, dịch vụ tài trợ thương mại cũng đã được đưa lên ứng dụng BIDV iBank với nhiều tính năng ưu việt mới. Bên cạnh việc tiếp nhận, xử lý và lưu trữ hồ sơ trực tuyến mà không cần hoàn hồ sơ giao dịch gốc, giúp khách hàng tiết giảm được thời gian và số lượng chứng từ cho các giao dịch xuất nhập khẩu, BIDV iBank còn cập nhật tình trạng giao dịch theo thời gian thực, tự động nhắc đến hạn thanh toán L/C, cung cấp báo cáo chuyên biệt theo nhu cầu của khách hàng.

Bà Wanda Rich, Tổng Biên tập GBAF, cho biết những giá trị mà BIDV mang đến cho doanh nghiệp cùng hiệu quả hoạt động kinh doanh và trách nhiệm với cộng đồng là lý do BIDV giành được các giải thưởng trên. “Chúng tôi mong muốn được chứng kiến sự tăng trưởng hơn nữa của BIDV cùng các giải pháp mới từ ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp trong những năm tới”, bà Wanda Rich nói.

Năm 2021, GBAF cũng trao tặng giải thưởng “Ngân hàng SME số 1 Đông Nam Á” cho BIDV. Trước đó, năm 2020, GBAF đã vinh danh BIDV là Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam.

Tính đến 30/3/2021, số lượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại BIDV đạt hơn 316.000. BIDV cũng đã đạt được những kết quả vượt trội trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiêu biểu là thúc đẩy tín dụng xanh, bền vững, thúc đẩy ngân hàng số và chuyển dịch số nền khách hàng, cũng như triển khai đồng bộ các giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19.

Bên cạnh các giải thưởng của GBAF, thời gian qua BIDV cũng được nhiều tổ chức quốc tế uy tín vinh danh trong hoạt động bán buôn, ví dụ như: “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” 3 năm liên tiếp (2018-2020) do Tạp chí The Asian Banking & Finance (Singapore) và The Alpha Southeast Asia trao tặng; “Ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam” và “Ngân hàng Quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam” do Tạp chí The Asian Banker trao tặng,...