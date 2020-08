BIDV dành hơn 8,4 tỷ đồng tặng khách hàng gửi tiền tiết kiệm Lãi An Phát

Tài khoản Lãi An Phát nhiều tiện ích

Với mong muốn giúp khách hàng tiết kiệm thời gian giao dịch, thuận tiện, nhanh chóng khi lĩnh lãi tiền gửi hàng tháng, BIDV triển khai tài khoản thanh toán Lãi An Phát, qua đó khách hàng có thể nhận lãi tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi qua tài khoản một cách dễ dàng thay vì phải trực tiếp đến quầy giao dịch nhận tiền mặt.

Để mở tài khoản Lãi An Phát khách hàng cần có tài khoản tiền gửi tiết kiệm/tiền gửi có kỳ hạn/chứng chỉ tiền gửi trị giá từ 100 triệu đồng trở lên tại BIDV, đăng ký nhận lãi qua tài khoản thanh toán Lãi An Phát và sử dụng dịch vụ tin nhắn BSMS. Trường hợp khách hàng đã có tài khoản thanh toán thông thường và muốn chuyển sang tài khoản Lãi An Phát có thể liên hệ các Chi nhánh BIDV để được hỗ trợ chuyển đổi.

Khách hàng giao dịch tại BIDV

Đặc biệt, BIDV dành tặng khách hàng nhiều ưu đãi hấp dẫn khi đăng ký mở tài khoản Lãi An Phát, cụ thể như:

- Không yêu cầu duy trì số dư trên tài khoản thanh toán.

- Miễn phí quản lý tài khoản 12 tháng; Miễn phí rút tiền mặt tại quầy giao dịch BIDV trên toàn quốc, số tiền tối đa 50 triệu đồng/giao dịch trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở tài khoản.

- Miễn phí dịch vụ tin nhắn BSMS 6 tháng đối với khách hàng mới đăng ký.

Cơ hội nhận quà tặng tổng trị giá 8,4 tỷ đồng

Theo đó, từ 20/7/2020 đến hết 20/10/2020, BIDV triển khai chương trình khuyến mại “Lĩnh lãi định kỳ - Chào hè tiện nghi” dành cho khách hàng gửi mới/quay vòng tài khoản tiền gửi tiết kiệm BIDV tại quầy từ 100 triệu đồng với kỳ hạn 9, 12, 13, 18, 24 tháng hoặc từ 150 triệu đồng đối với kỳ hạn 6 tháng đồng thời đăng ký mở và nhận lãi hàng tháng qua tài khoản thanh toán Lãi An Phát sẽ nhận ngay quà tặng tiền mặt trị giá 100.000 đồng/phần quà. Tổng giá trị quà tặng ngay lên tới 7,95 tỷ đồng.

Giá trị quà tặng khách hàng nhận được = (tổng số tiền khách hàng gửi/ số tiền gửi tối thiểu tương ứng) x 100.000 đồng. Trường hợp số tiền gửi theo tính toán bị lẻ thì làm tròn xuống hàng đơn vị.

BIDV cung cấp nhiều gói tín dụng phù hợp

Đặc biệt, tại thời điểm 24h00 ngày 20/10/2020, các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện chương trình và có số dư tài khoản Lãi An Phát từ 1 triệu đồng trở lên sẽ được tham gia quay số may mắn với mã số dự thưởng là số tài khoản Lãi An Phát của khách hàng để có cơ hội trúng 88 giải thưởng hấp dẫn chào hè tiện nghi với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng, cơ cấu giải thưởng gồm:

- 01 Giải Nhất: Tủ lạnh LG Inverter InstaView Door-in-Door 601 lít trị giá 47.99 triệu đồng.

- 05 Giải Nhì: 01 Điều hòa Daikin Inverter 1 HP trị giá 10.99 triệu đồng/giải.

- 82 Giải Ba: 01 Máy lọc nước RO Karofi N7RO 7 lõi trị giá 4.99 triệu đồng/giải.

Với tài khoản Lãi An Phát và chương trình khuyến mại “Lĩnh lãi định kỳ - Chào hè tiện nghi” BIDV mong muốn khách hàng sẽ trải nghiệm các tính năng, tiện ích tuyệt vời khi nhận lãi tiết kiệm bằng tài khoản và các dịch vụ Ngân hàng điện tử của BIDV đi kèm, đồng thời khách hàng nhận được những phần quà thiết bị gia đình thông minh, để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn tiện nghi, đầy ý nghĩa.

Để biết thêm các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng gửi tiền vui lòng xem tại đây. Khách hàng có thể liên hệ chi nhánh BIDV gần nhất hoặc gọi tổng đài CSKH 24/7: 1900 9247 để được hỗ trợ.