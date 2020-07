Nỗ lực kinh doanh mùa COVID-19: BIDV tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC

Theo đó, hoạt động kinh doanh BIDV tiếp tục duy trì ổn định, an toàn tuy có giảm trong bối cảnh môi trường kinh doanh chung bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và hệ thống ngân hàng đang tích cực chia sẻ khó khăn với khách hàng và nhân dân cả nước.

Nỗ lực tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC, đảm bảo kết quả hoạt động

Trong quý II và 6 tháng đầu năm 2020, do tác động của dịch COVID-19 và các yếu tố mang tính chu kỳ, quy mô huy động vốn và dư nợ tín dụng BIDV chỉ tăng nhẹ so với đầu năm, thu nợ ngoại bảng còn khó khăn, lợi nhuận trước thuế giảm so với cùng kỳ, song các chỉ tiêu thu dịch vụ ròng, chênh lệch thu chi cơ bản vẫn được đảm bảo. Đặc biệt, BIDV đã trích đủ dự phòng rủi ro cho trái phiếu VAMC theo quy định và tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC ngay trong quý I/2020.

Kết quả kinh doanh tính đến 30/6/2020 cụ thể như sau:

- Tổng tài sản hợp nhất đạt trên 1.446 nghìn tỷ đồng, giảm 2,93% so với đầu năm.

- Hoạt động tín dụng: Cho vay khách hàng của riêng khối NHTM tính đến 30/6/2020 đạt gần 1.104.484 tỷ đồng, tăng hơn 22.927 tỷ đồng, tương đương 2,12% so với đầu năm. Nguyên nhân dẫn đến dư nợ tăng chậm tại BIDV cũng như một số ngân hàng chủ yếu do ảnh hưởng của dịch COVID-19; các gói tín dụng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cần có thời gian để phát huy hiệu quả và phụ thuộc vào sức hấp thụ của thị trường.

Tỷ lệ nợ xấu cho vay tổ chức và cá nhân của riêng khối NHTM được kiểm soát ở mức l,89%. Hiện nay, BIDV đang rà soát tổng thể nền khách hàng (tình hình tài chính, khả năng trả nợ, mức độ thiệt hại của từng khách hàng) để có biện pháp ứng xử phù hợp, đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu.

- Hoạt động huy động vốn: Tiền gửi của khách hàng riêng khối NHTM tính đến 30/6/2020 đạt trên 1.111.400 tỷ đồng, tăng 1,52% so với đầu năm; mức tăng phù hợp với quy mô, nhằm đảm bảo hiệu quả cân đối vốn toàn hệ thống. Huy động vốn có giảm trong quý I nhưng đã ổn định trở lại trong Quý II năm 2020.

- Hoạt động dịch vụ, mua bán chứng khoán và kinh doanh ngoại hối: Số liệu hợp nhất đến 30/6/2020 cho thấy: Thu dịch vụ ròng (không gồm thu phí từ hoạt động bảo lãnh) đạt hơn 2.264 tỷ đồng, tăng 296 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (tương đương 15%). Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 832 tỷ đồng, tăng 97,4 tỷ đồng (tương đương 13,3%) so với cùng kỳ năm trước. Thu từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lần lượt đạt 421 tỷ đồng và 669 tỷ đồng, mức tăng ròng lần lượt là 333 tỷ và 932 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

- Chênh lệch thu chi hợp nhất đạt hơn 14.596 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4.454 tỷ đồng. BIDV thực hiện trích đầy đủ dự phòng rủi ro theo phân loại nợ. Các chỉ tiêu an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định.

Trong thời gian tới, BIDV sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình hệ thống, rà soát mức độ ảnh hưởng của dịch COVID-19 để điều hành hoạt động kinh doanh theo hướng tập trung gia tăng các nguồn thu phi lãi, tăng cường các dịch vụ ngân hàng điện tử, tối đa hóa các nguồn thu và kiểm soát chi phí.

Tích cực hỗ trợ cộng đồng phòng chống COVID-19

Chung tay hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, ngay từ giai đoạn đầu BIDV đã liên tục, kịp thời, nỗ lực cùng ngành Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bằng nghiệp vụ ngân hàng và qua các chương trình an sinh xã hội trực tiếp nhằm khắc phục hậu quả dịch bệnh COVID-19, đảm bảo ổn định đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo tính toán sơ bộ, BIDV dự kiến dành 3.500-4.500 tỷ đồng trong năm 2020 để hỗ trợ khách hàng vượt qua COVID-19…

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong việc hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, BIDV là một trong các ngân hàng đầu tiên ban hành các gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ khách hàng với quy mô lên đến 93.000 tỷ đồng. Đến nay, doanh số giải ngân gói tín dụng hỗ trợ này đã đạt trên 70.000 tỷ đồng cho hơn 5.400 khách hàng với mức lãi suất đang áp dụng giảm 2,0%/năm so lãi suất trước thời điểm dịch.

Ngày 01/7/2020, nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay có chi phí hợp lý trong bối cảnh khó khăn để thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế, BIDV tiếp tục giảm lãi suất cho vay thêm 0,5%/năm so với lãi suất hiện hành. Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, BIDV đã 3 lần thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng với mức giảm từ 2,5% - 3,0%/năm so thời điểm trước dịch COVID-19. Với động thái điều chỉnh giảm lãi suất lần này, BIDV mong rằng đây là hành động thiết thực để hỗ trợ cộng đồng; thể hiện vai trò, trách nhiệm của Ngân hàng Thương mại Nhà nước trong việc thực thi chủ trương, chính sách điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài việc đưa ra các gói tín dụng, chính sách hỗ trợ khách hàng, thời gian vừa qua, người lao động trong toàn hệ thống BIDV đã đóng góp khoảng 31,17 tỷ đồng ủng hộ các quỹ, các chương trình phòng chống COVID-19, các cơ sở y tế, an ninh cửa khẩu. Đặc biệt, BIDV còn trích 23,03 tỷ đồng để mua 13.300 bồn chứa nước và 39 máy lọc nước kịp thời ủng hộ đồng bào 5 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long... Bên cạnh đó, các đơn vị trong toàn hệ thống BIDV cũng đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội để cùng cộng đồng chung tay phòng, chống dịch bệnh như: Tặng khẩu trang, dung dịch diệt khuẩn; tặng suất ăn cho cán bộ y bác sỹ tại tuyến đầu chống dịch...