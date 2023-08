Bí thư Thành ủy Hà Nội khen ngợi lực lượng tham gia giải cứu bé trai bị bắt cóc

(VTC News) -

Chiều 15/8, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình giải cứu cháu N. T. P. (SN 2016 trú phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội) bị bắt cóc trong vòng 8 giờ đòi tiền chuộc lên đến 15 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an Hà Nội

Trước chiến công này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã gửi thư khen Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Tham mưu và Công an Quận Long Biên trong công tác điều tra, truy bắt đối tượng bắt cóc, nhằm chiếm đoạt tài sản tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội.

Trong thư khen nêu rõ, vụ việc bắt cóc và đòi số lượng lớn tiền chuộc là vụ việc có tính chất manh động, hành vi thực hiện công khai, gây lo lắng trong dư luận nhân dân.

Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sĩ với tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, ý chí quyết tâm cao nhất, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 5h ngày 15/8, cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố và Công an quận Long Biên đã điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1992, nơi cư trú: Thôn Hòa Thịnh, Đồng Tĩnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc), giải cứu và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu bé.

Trao bằng khen các tập thể, cá nhân đã có thành tích phá án trong vụ bé trai bị bắt cóc đòi tiền chuộc lên đến 15 tỷ đồng.

"Đây là chiến công xuất sắc hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2023), 18 năm Ngày toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2023) của tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an Thành phố, trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Tham mưu, Công an quận Long Biên trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; chiến công này có ý nghĩa quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, xứng dáng niềm tin yêu của nhân dân Thủ đô với lực lượng Công an Thủ đô", Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của lực lượng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và tin tưởng rằng trong thời gian tới, các cán bộ, chiến sỹ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an - đã ký Quyết định tặng Bằng khen của Bộ Công an đối với 1 tập thể và 4 cá nhân, gồm: Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm – Phòng CSHS; Đại tá Hứa Việt Hưng – Trưởng Công an quận Long Biên; Trung tá Nguyễn Quỳnh Giang – Đội trưởng đội 1, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ đội CSHS Công an quận Long Biên và Trung tá Ngô Tiến Đức, cán bộ Điều tra trọng án – Phòng CSHS.

Trước đó, như VTC News đưa tin, vào 19h ngày 14/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên tiếp nhận tin báo của vợ chồng anh N.X.C. và chị Đ.T.H. (trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên) về việc một đối tượng gọi điện thoại cho biết đã bắt cóc con trai họ là cháu N.H.P (SN 2016) đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng giao cháu bé về cho gia đình

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ xác định đối tượng bắt cóc cháu bé là Nguyễn Đức Trung (SN 1992, quê Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Rạng sáng 15/8, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam đã quây bắt được đối tượng Nguyễn Đức Trung đang ẩn náu cùng cháu bé. Trong quá trình quây bắt, đối tượng Trung dùng súng chống trả khiến một cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên bị thương.

Công an TP Hà Nội cung cấp thông tin vụ bé trai 7 tuổi bị bắt cóc.