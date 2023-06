Bí thư Đà Nẵng: Tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk là vụ án đặc biệt nghiêm trọng

(VTC News) -

Chiều 28/6, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV, trả lời câu hỏi của cử tri liên quan vụ việc xảy ra tại Ea Kuin, Đắk Lắk, ông Nguyễn Văn Quảng, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị Đà Nẵng cho biết, chắc chắn các cơ quan chức năng Trung ương sẽ có những thông tin đầy đủ, chi tiết.

Ông Quảng nói, thông tin mà đại biểu Quốc hội nắm được cho thấy, sự việc xảy ra, bước đầu các cơ quan chức năng đã nắm thông tin rất kịp thời, phản ánh trên những phương tiện thông tin quốc gia, cập nhật rất thường xuyên.

“Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền tỉnh Đắk Lắk cùng cơ quan chức năng địa phương và Trung ương đã rất quyết liệt triển khai các biện pháp phối hợp để ngăn chặn, truy bắt đối tượng tham gia; trong đó bắt được những kẻ cầm đầu và cả đối tượng từ nước ngoài xâm nhập vào để chỉ đạo, qua đó sớm ổn định được tình hình ở địa phương”, ông Quảng nói.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị Đà Nẵng trả lời ý kiến cử tri chiều 28/6.

Theo Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị Đà Nẵng, khi sự việc xảy ra, sự huy động vào cuộc của nhân dân trên địa bàn rất tốt. Nhân dân đã phát hiện, tố giác, giúp cho lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng liên quan.

“Như cử tri biết, vừa qua Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về nhiều hành vi phạm tội, trong đó có hành vi khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dã man, manh động với nhiều hành vi man rợ của các đối tượng tham gia.

Hành vi của các đối tượng là không có nhân tính, xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của người dân vô tội, những người thực thi công vụ. Hành vi của những đối tượng này cần được lên án mạnh mẽ và đấu tranh, xử lý nghiêm”, ông Quảng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Quảng, sự việc này cho thấy, hệ thống chính trị của chúng ta cùng người dân tiếp tục đề cao cảnh giác, quyết liệt trong đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn âm mưu, hành động của các thế lực thù địch trong và ngoài nước nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại sự bình an của nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Rạng sáng 11/6, một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur khiến một số cán bộ, người dân tử vong.

Ngày 23/6, trả lời VTC News, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 75 người về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; 1 người về tội Che giấu tội phạm; 7 người tội Không tố giác tội phạm và 1 người về tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Lực lượng chức năng thu giữ 23 khẩu súng, 2 lựu đạn, gần 1.200 viên đạn, 15 kíp nổ, 30 con dao, 10 cờ Fulro và nhiều tang vật khác.

CHÂU THƯ