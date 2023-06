75 người tấn công hai trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk bị khởi tố tội khủng bố

(VTC News) -

Ngày 23/6, trả lời PV VTC News, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 75 người về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; 1 người về tội Che giấu tội phạm; 7 người tội Không tố giác tội phạm và 1 người về tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Lực lượng chức năng thu giữ 23 khẩu súng, 2 lựu đạn, gần 1.200 viên đạn, 15 kíp nổ, 30 con dao, 10 cờ Fulro và nhiều tang vật khác.

Những nghi phạm bị bắt giữ trong vụ tấn công vào 2 trụ sở ở Đắk Lắk.

Bộ Công an đánh giá, vụ việc xảy ra tại Đắk Lắk vừa qua là khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các đối tượng rất man rợ, mất nhân tính, thể hiện quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng.

"Lực lượng công an đã có tài liệu, chứng cứ chứng minh vụ án xảy ra còn do có sự hậu thuẫn, chỉ đạo từ một số tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, thậm chí cử đối tượng từ nước ngoài xâm nhập trái phép Việt Nam để dàn dựng, chỉ đạo tấn công khủng bố", Người phát ngôn Bộ Công an nói.

Cũng theo ông Xô, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Mong muốn các nước, bạn bè quốc tế tích cực phối hợp, hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong điều tra, xử lý vụ án nói riêng và trong đấu tranh phòng, chống khủng bố nói chung.

Minh Tuệ