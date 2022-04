Bí quyết săn học bổng đại học top đầu thế giới của thủ khoa Ngoại thương

(VTC News) -

Nguyễn Minh Hoà (sinh năm 1998, quê Hải Phòng) là thủ khoa đầu ra chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương năm 2020 với GPA 4.0/4.0, điểm khóa luận tốt nghiệp thuộc top 2% chuyên ngành.

Tốt nghiệp, thay vì làm hồ sơ xin học bổng du học, Minh Hoà tiếp tục làm việc tại công ty đa quốc gia về lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Công việc nay Hòa từng tham gia khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Hoà xác định mục tiêu lớn nhất trước tuổi 25 là du học bậc thạc sĩ. Nhưng trong lịch trình của nữ thủ khoa còn gạch đầu dòng khác đặt trên kế hoạch du học - là đi làm. Đi làm giúp Hòa thêm hiểu biết thực tế về ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, từ đó xác định được đam mê của bản thân.

Hoà cũng dần thiết lập được nhiều mối quan hệ trong ngành này, sở hữu mức lương đáng mơ ước. Dù vậy, cô gái vẫn quyết định xin nghỉ việc vào cuối tháng 10/2021 sau nhiều tháng đắn đo. "Đó là quyết định không dễ dàng với tôi", Hoà nói.

Minh Hoà nhận danh hiệu thủ khoa xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội 2020. (Ảnh: NVCC)

Sau 4 tháng nghỉ việc, Hoà nhận được học bổng toàn phần bậc học thạc sĩ từ Delft University of Technology (Hà Lan). Đây là ngôi trường xếp hạng 57 các trường đại học tốt nhất thế giới (theo QS Rankings). Vài ngày sau đó Hòa nhận học bổng đến từ BI Norwegian Business School (Na Uy), trường kinh doanh số 1 Na Uy, theo The Financial Times, European Business School Ranking 2021.

Ngành học Hoà ứng tuyển liên quan tới Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Hai học bổng bao gồm 100% học phí và sinh hoạt phí trong hai năm học.

Việc săn học bổng của 9x không diễn ra trong ngày một ngày hai mà là cả quá trình. Hoà luôn nằm lòng những yếu tố chắc chắn phải có trong bộ hồ sơ, gồm yếu tố mang tính thời điểm và yếu tố cần thời gian tích luỹ để xây dựng lộ trình chi tiết.

Về yếu tố cần thời gian tích luỹ như GPA, chứng chỉ ngoại ngữ, giải thưởng, hoạt động ngoại khoá, kinh nghiệm làm việc... Hoà luôn cố gắng xây dựng từng ngày. Từ năm nhất đại học, Hoà đã duy trì đạt điểm tối đa trong tất cả các môn học để đạt GPA 4.0.

9x cũng tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá và liên tục đạt các giải thưởng, học bổng cấp trường, cấp quốc gia: Giải Nhất toàn miền Bắc cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2019, học bổng AIMS dành cho sinh viên Đông Nam Á học tập trao đổi tại Hàn Quốc 2019,...

Thêm vào đó, gần 2 năm làm việc tại công ty đa quốc gia cũng giúp Hoà thêm nhiều điểm cộng trong bộ hồ sơ. Quá trình đi làm giúp Hoà nhận ra được những vấn đề tồn đọng trong ngành và những kẽ hở kiến thức mà bản thân cần bổ sung. Hoà cũng xác định ngành chuyên sâu mà bản thân muốn theo học là Vận tải cơ sở hạ tầng và Logistics, thay vì một ngành rất rộng như ban đầu – ngành Quản lý chuỗi cung ứng.

Tiếp đó, Hoà bắt tay vào chọn trường. Theo Hoà, cần xác định thế mạnh của bộ hồ sơ là gì để chọn trường, chọn học bổng phù hợp. 9x lưu ý mọi người không nên có suy nghĩ "rải" hồ sơ để tăng xác suất trúng tuyển. Để giành học bổng toàn phần, ứng viên cần sự chỉn chu, thiết kế riêng từng bộ sao cho phù hợp với trường mà bản thân hướng tới.

Cuối cùng, để bộ hồ sơ sáng hơn và có yếu tố cạnh tranh hơn, Hoà dồn nhiều tâm huyết vào bài luận. Với mỗi trường, Hoà đều lên website để đào sâu những yêu cầu của học bổng, hiểu rõ về chương trình học và tầm nhìn của trường. Từ đó trích dẫn ra từng từ khoá để khéo léo đưa vào bài luận, ghi điểm trong mắt của hội đồng xét tuyển học bổng.

Yếu tố tiếp theo cần thể hiện rõ nét trong bài luận là niềm đam mê và sự nghiêm túc. Trong bài luận, Hoà đã vẽ ra được sợi dây kết nối từ cấp 3 cho đến hiện tại thể hiện đam mê với ngành bản thân theo đuổi. Ngoài ra, Hoà cũng nhắc đến những vấn đề tồn trọng, khao khát của bản thân về việc giải quyết những điều đó và kế hoạch tương lai.

Minh Hoà giành học bổng của trường Đại học top đầu thế giới. (Ảnh: NVCC)

Tháng 8/2022, Hoà sẽ lên đường du học bậc thạc sĩ tại Delft University of Technology (Hà Lan). 9x mong muốn sau hai năm học có thể giải quyết những vấn đề Logistics còn tồn đọng tại Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Hoà cũng nung nấu ý định khởi nghiệp để cung cấp dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và logistics. Thêm vào đó, Hoà cho biết sẽ đóng vai trò diễn giả để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về ngành nghề này.