Nữ sinh ẵm học bổng toàn phần vào đại học top 1% thế giới

(VTC News) -

Đỗ Phương Nga (sinh năm 2003, quê Phú Thọ) hiện là sinh viên ngành Marketing & Business Analytics, Đại học La Trobe, Úc.

Phương Nga là cựu học sinh của trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chinh phục Đại học La Trobe

Từ nhỏ, Phương Nga đã chọn Úc làm điểm đến tiếp theo trong chặng đường chinh phục tri thức ở xứ sở Kangaroo. Ước mơ đó ngày càng mãnh liệt hơn khi bố của Nga cũng học thạc sĩ tại đây.

Lý do lớn nhất Phương Nga chọn Đại học La Trobe là nhận thấy những giá trị tương đồng. Ngôi trường này đứng thứ hai thế giới về bình đẳng giới và thứ tư về những đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững do Liên hợp quốc đề ra (theo THE Impact Rankings 2021). Ngoài ra, La Trobe thuộc top 1% các trường đại học hàng đầu thế giới, môi trường học tập hoàn hảo để học hỏi kiến thức và phát triển các thế mạnh của cá nhân.

Để chuẩn bị hành trang thật tốt khi trình bày với hội đồng tuyển sinh, Phương Nga nỗ lực học tập, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa như phát triển cộng đồng, gây quỹ, phát triển trang web, tham gia và tranh luận tại các cuộc thi hùng biện. “Có ba điều cần tập trung là thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa và bài luận”, Nga nói và cho biết bản thân vạch ra những mục tiêu cần phải hoàn thành theo định hướng này.

Năm lớp 10, Phương Nga chỉ đạt GPA 9.2. Từ lớp 11, nữ sinh quyết tâm mỗi kỳ phải tăng 0.1 GPA. Nhờ vậy, điểm của mỗi kỳ liên tục tăng đến 9.7 vào kỳ 2 lớp 12.

“Lớp 11, em bắt đầu xây dựng chiến lược học tập và chuẩn bị hồ sơ xin học bổng. Trung bình, một ngày thời gian học và tham gia hoạt động ngoại khóa khoảng 12 tiếng. Bên cạnh đó em thực hiện nguyên tắc cho bản thân một ngày nghỉ hoàn toàn sau mỗi kỳ thi cuối kỳ. Những ngày còn lại đều là học, tham gia hoạt động ngoại khóa, đi thi, hoặc giao lưu với các bạn bè Úc”, cựu học sinh chuyên Anh nói.

Theo Nga, thí sinh có thể gây ấn tượng với hội đồng tuyển sinh rằng bản thân là người năng động bằng cách tham gia nhiều hoạt động đa dạng, hoặc tập trung vào một lĩnh vực cụ thể để thấy rằng bạn thật sự quan tâm, am hiểu sâu sắc về vấn đề đó.

Bài luận được Nga bắt đầu từ khá sớm để có thời gian chuẩn bị nhiều bản khác nhau, từ đó, chọn ra một bài có hướng tiếp cận đúng nhất và thể hiện bản thân một chân thật nhất.

Phương Nga (hàng đầu, đứng thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh kỷ yếu cùng lớp cấp 3.

15 phút phỏng vấn ẵm học bổng 100%

Phương Nga vẫn nhớ như in khoảnh khắc được thông báo trúng tuyển vào Đại học La Trobe với học bổng toàn phần sau 2 tiếng phỏng vấn trực tuyến. Thời gian để trình bày trước hội đồng tuyển sinh của mỗi thí sinh tối đa từ 10 đến 15 phút và em hoàn thành tốt phần thi này.

Nga mong có thể thúc đẩy bình đẳng giới cho người phụ nữ ở Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung khi được học tập tại La Trobe. "Em đã gặp được nhiều người phụ nữ rất thông minh, tốt bụng và hoàn toàn xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Tuy nhiên, những gì họ làm được lại không được đánh giá cao chỉ bởi vì họ là phụ nữ", Nga chia sẻ.

“Em còn nhớ ngay sau khi em trả lời xong câu hỏi, cô phỏng vấn em có phản ứng khá tích cực và nói điều này cũng là một trong những giá trị mà trường theo đuổi”, Nga kể.

Với khát vọng thay đổi định kiến, Nga tin rằng việc theo học chuyên ngành Marketing sẽ là đòn bẩy giúp em hiện thực hóa mục tiêu đề ra. Quảng cáo có sức mạnh lan truyền, giúp định hình lại cách nhìn nhận vấn đề của mọi người.

Gia đình của Phương Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với hội đồng tuyển sinh Úc, Phương Nga còn gây ấn tượng với điểm IELTS 8.0; điểm thi SAT đạt 1540/1600. Nữ sinh cũng nhấn mạnh việc đưa ra câu trả lời tự nhiên và tương tác với ban giám khảo quan trọng không kém so với nội dung câu trả lời của mình.

"Tôi tin bạn sẽ đạt được mục tiêu mà bạn đặt ra cũng như đóng góp những thay đổi tích cực cho xã hội. Chúc mừng bạn đã nhận được học bổng danh giá này và hy vọng có thể đích thân chào đón khi bạn đến với ngôi trường của chúng tôi", Hiệu trưởng trường Đại học La Trobe – Giáo sư John Dewar nhắn gửi đến Nga.

Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân ở Đại học La Trobe, Nga hy vọng được làm việc ở một công ty quảng cáo và dùng kỹ năng của mình để góp phần thay đổi những chuẩn mực của xã hội.