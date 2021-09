Bí kíp duy nhất để tránh chia tay nhau vì lý do 'huyền thoại': Không hợp!

Rất nhiều cặp đôi cá tính hoàn toàn trái ngược lại yêu nhau đắm đuối. Cũng không ít người, mới nhìn thấy thôi đã không ưa nổi? Vậy rốt cuộc yêu một người “trái dấu” là nên hay không?

Yêu người giống mình thì mọi chuyện dễ dàng hơn?

Có thể! Lúc này hai bạn giống như đang ở chung trên một con thuyền, và cùng chung một đích đến. Hai bạn có thể cùng nhau đi đến bất cứ đâu và cùng cảm thấy hạnh phúc bởi có chung niềm vui, sở thích. Ngày nào hai bạn bên nhau, đó cũng đều là những ngày đẹp trời. Nhưng mà bạn biết đấy, không phải lúc nào trời cũng đẹp.

(Ảnh minh họa)

Không có điều gì là an toàn tuyệt đối trong thế giới này, thử tưởng tượng bạn ít nói, kiệm lời, nửa kia cũng thuộc họ hàng với hến. Vậy thì hẹn hò nhau chắc chỉ nắm tay, uống sinh tố, ăn hết đồ ăn trong đĩa rồi về, tuyệt nhiên không biết bắt đầu câu chuyện thế nào?

Yêu người có tính cách khác biệt liệu có thú vị hơn?

Chắc chắn là có, ngay thời điểm ban đầu có thể chính những khác biệt này hút bạn đến gần nhau, tò mò về nhau. Bạn bè xung quanh bỗng nhiên biến thành quân sư quạt mo, chỉ vẽ đủ điều. Hoặc tự dưng bạn có vài tay điệp viên, lén tìm hiểu sở thích, cá tính và cả thói quen của người ấy giúp bạn nữa. Bạn cảm thấy cứ như đây là một phần mảnh ghép còn thiếu của đời bạn.

(Ảnh minh họa)

Thực tế chưa hẳn màu hồng như bạn nghĩ. Lúc mới yêu, bạn có thể dễ dàng bỏ qua thiếu sót của nhau. Những thiếu sót này đa phần đến từ tính cách nên rất khó sửa. Lâu dần, bạn cảm thấy bực bội vì anh ta mãi vẫn không thay đổi tính nết. Thế là cãi nhau, trách nhau… rồi đến cái kết huyền thoại “không hợp”.

Chấp nhận, tôn trọng và sẵn sàng thay đổi vì nhau

Bạn không thể cho rằng những gì hợp với bản thân mình cũng tốt cho nửa kia. Tiêu chuẩn sống của bạn đặt ra những kỳ vọng buộc đối phương phải thích nghi, dần dần tạo nên gánh nặng cho họ. Họ sẽ luôn trong trạng thái bị áp lực phải thay đổi và cũng có thể cảm thấy rằng bản thân như hiện tại vẫn chưa đủ tốt.

(Ảnh minh họa)

Không ai hoàn hảo cả, khi bạn biết yêu một người cũng là lúc bạn yêu luôn cả những khiếm khuyết của người ấy. Không cần thề non hẹn biển, không cần những hi sinh to tát – chỉ đơn giản là chấp nhận con người thật còn nhiều khiếm khuyết kia với lòng vị tha của chính mình.

Đây không phải là một sự hy sinh, mà nếu yêu và trân trọng nhau, cả hai nên sẵn sàng thực hiện để củng cố mối quan hệ. Không ai giống hệt người khác, và đây là điều làm cho chuyện tình yêu trở nên thú vị. Học cách hiểu nhau và tôn trọng sự khác biệt, cả bạn lẫn nửa kia sẽ ít cảm thấy thất vọng hơn và có một mối quan hệ hạnh phúc, bền lâu hơn.