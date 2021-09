6 dấu hiệu phơi bày rằng người ấy đã hết yêu bạn, cố níu kéo cũng vô ích

Không gọi điện cho bạn cũng như thờ ơ với những tin nhắn và cuộc gọi của bạn

Ngày mới yêu nhau, mỗi một ngày bạn sẽ nhận được không biết bao nhiêu cuộc gọi đến từ người yêu. Anh ấy/cô ấy luôn muốn biết được bạn đang ở đâu, đang làm gì và đang đi với ai… Thế nhưng, càng về sau đó, người ấy bỗng nhiên lười gọi điện cho bạn, kể cả tin nhắn của bạn, họ cũng không đoái hoài gì đến. Đến lúc này thì bạn hãy xem xét lại tất cả mọi thứ bởi đó có thể là dấu hiệu đầu tiên khi người yêu bắt đầu cảm thấy chán bạn rồi đấy.

Bạn làm gì người ấy cũng không hài lòng.

Lúc mới yêu, người ấy luôn khen ngợi hết lời và còn đi khoe khoang với tất cả bạn bè của mình rằng bạn trai/bạn gái mình tuyệt vời ra sao. Nhưng giờ đây, chỉ cần là một hơi thở của bạn cũng làm đối phương thấy khó chịu. Thậm chí có những chuyện "nhỏ con con" không đáng để tỏ thái độ thì người ấy cũng giận cá chém thớt và trút lên bạn. Dấu hiệu người ấy chán bạn đang được thể hiện rõ khá rõ rồi đấy.

Lảng tránh

Người ấy sẽ đổ cho công việc quá bận, phải tăng ca, phải đi gặp khách hàng... Nói chung có hàng đống lý do để đối phương thoái thác việc dành thời gian cho bạn. Vì họ thấy “ngại” nếu phải ở cạnh bạn, người ấy không biết nên làm gì cho đúng. Chắc bạn cũng đã nhận thấy nhiều điều khác biệt xảy ra với mình chứ?

Dần bước ra khỏi cuộc sống của bạn

Người ấy không muốn bạn tham gia vào những sự kiện trong cuộc sống của mình. Đối phương sẽ không còn nghĩ đến bạn khi đang lên kế hoạch du lịch hay nghỉ mát vào cuối tuần. Người ấy cũng sẽ chẳng quan tâm đến kế hoạch tương lai hay công việc mà bạn dự định sẽ làm.

Không buồn tranh luận

Người ta hay nói: “Còn cãi nhau là còn yêu nhau”. Đôi khi mâu thuẫn lại làm tăng sự thi vị cho cuộc tình, còn thương thì người ta mới để ý, có để ý thì mới có góp ý. Nếu đến một giai đoạn nào đó mà người ấy chẳng còn gì để nói với bạn, thậm chí bạn làm ầm ĩ lên người ấy cũng không muốn quan tâm hay giải thích, đó là lúc cho thấy đối phương đã không còn mặn mà gì với tình yêu này nữa.

Không còn tin tưởng lẫn nhau

Cả hai đều không còn cảm nhận sự kết nối với nửa kia và đây là lý do khiến bạn luôn băn khoăn hay nghi ngờ những việc người yêu làm. Nếu bạn đang trong tình trạng như vậy thì có lẽ bạn nên cân nhắc lại mối quan hệ. Không có lý do gì khiến bạn phải một mình trải qua những cảm xúc bất an trong khi người yêu thì hoàn toàn không quan tâm đến bạn.