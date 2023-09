Bị Hương Giang mỉa mai, Hồ Ngọc Hà đáp: 'Em nổi giận giờ là vô duyên đó'

(VTC News) -

Tập 7 The New Mentor vừa lên sóng với những màn tranh cãi căng thẳng. Trong tập này, đội Hồ Ngọc Hà đã nhận chiến thắng thuyết phục. Đội Lan Khuê giành tấm vé an toàn và đội Thanh Hằng, Hương Giang phải cử 2 người mẫu vào phòng loại.

Mai Ngô bật khóc nức nở với Thanh Hằng khi cảm thấy thất vọng vì bản thân làm chưa tốt. Chính vì vậy Thanh Hằng "chơi chiêu" khi quyết định đưa Mai Ngô vào phòng loại.

Nhìn thấy Mai Ngô ở phòng loại, Dược sĩ Tiến đã "phá lệ" cứu cô mà không cần đặt câu hỏi. Khi đưa Mai Ngô trở về, Dược sĩ Tiến, Thanh Hằng và Hương Giang đã có một cuộc tranh cãi căng thẳng.

Mai Ngô khóc nức nở khi cảm thấy làm không tốt trong tập 7 The New Mentor.

Hương Giang nổi giận đứng lên chất vấn đàn chị việc "chơi chiêu". Cô cũng lớn tiếng với Dược sĩ Tiến: "Chị Thanh Hằng thừa hiểu là khi đưa Mai Ngô vào tỷ lệ bị loại rất khó. Mai Ngô giống như một tấm bùa hộ mệnh đội Thanh Hằng. Khi đưa vào phòng loại, anh là nhà sản xuất nhưng không dám loại. Còn em mới là người lựa chọn công tâm ngày hôm nay".

Trước những lý lẽ của Hương Giang, Thanh Hằng nói: "Hương Giang muốn mọi thứ phải công tâm theo ý của mình sao? Hương Giang giữ điều đó mà dùng".

Không khí căng thẳng khi Dược sĩ Tiến quay sang nói với Hương Giang: "Nếu em đã nói bạn ấy không xứng đáng đi vào đấy thì bạn ấy càng không xứng đáng rời khỏi cuộc thi này. Và đó là quyết định của anh cho dù em có tin hay không thì đó là quyết định cuối cùng".

Hương Giang vẫn không phục và nói: "Nhưng anh là một người vẫn thể hiện sự cả nể của mình, anh vẫn luôn sợ khán giả đánh giá anh. Vậy thôi!"

Hương Giang tức giận khi Thanh Hằng chơi chiêu trong tập 7 The New Mentor.

Trong phòng loại trừ, Hà Hồ quyết định giữ lại Tường Vân và loại 2 thí sinh của đội Hương Giang. Khi trở về phòng đợi, Hà Hồ cũng gửi lời "chúc mừng" đàn em khi đã loại được 2 thành viên đầu tiên.

Nghe câu nói này, Hương Giang nói với Hồ Ngọc Hà: "Lần trước em chỉ loại một thí sinh của chị Hà nhưng chị đã nóng giận như vậy. Ngày hôm nay, chị loại 2 thí sinh của em nhưng em vẫn sẽ bình tĩnh đón nhận mà không nổi nóng như cách chị làm".

Trước câu nói của Hương Giang, Hà Hồ đứng dậy đáp trả: "Em phải cảm ơn chứ nóng giận gì giờ này nữa. 6 người lên trang bìa còn ngáo ngơ mà còn muốn vào hết chung kết sao? Nổi giận giờ này là vô duyên nha".

Kết thúc tập 7, đội của Hương Giang còn 4 thành viên, đội Lan Khuê và Thanh Hằng với 3 thành viên. Đội Hà Hồ vẫn giữ vững số lượng với 2 thí sinh.

Màn tranh cãi nảy lửa của Dược sĩ Tiến, Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Hương Giang trong tập 7 The New Mentor.