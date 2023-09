Bị loại 'gà chiến', Thanh Hằng chúc Hương Giang: Kéo dài niềm vui lâu hơn chút

(VTC News) -

Tập 6 The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023 vừa lên sóng với phần thi của Top 16. Trong tập này, cả 4 đội thực hiện thử thách quay video ngắn 30 giây để quảng bá sản phẩm. Điều đặc biệt trong tập này đại diện nhãn hàng sẽ có quyền chọn một đội an toàn, Host Dược sĩ Tiến có quyền cứu một người mẫu trong phòng loại trừ.

Kết quả cuối cùng, đội của super mentor Hương Giang đã xuất sắc giành chiến thắng để bảo toàn 6 thành viên, đại diện nhãn hàng đã chọn đội Hồ Ngọc Hà an toàn. Điều này đồng nghĩa với việc đội Thanh Hằng và Lan Khuê phải cử 2 người mẫu vào vòng loại.

Đội Hương Giang giữ vững 6 thành viên.

Chỉ còn lại 4 thành viên đều là những chiến binh được đánh giá cao, Thanh Hằng phải cân nhắc, suy nghĩ rất nhiều khi quyết định cử 2 học trò vào phòng loại. Sau cùng, Ngọc Ánh và Kim Phương đội Thanh Hằng, Bảo Ngọc và Kim Nhung đội Lan Khuê sẽ đối diện với Hương Giang trong phòng loại.

Hương Giang bất ngờ khi một lần nữa gặp Ngọc Ánh trong vòng loại. Điều này khiến Hoa hậu chuyển giới nghĩa đàn chị Thanh Hằng đang "chơi chiêu" với mình. Hai lần gặp Ngọc Ánh, Hương Giang cùng một nhận định Ngọc Ánh là người thể hiện rất tốt trong tất cả các vòng thi và không xứng đáng phải xuất hiện trong vòng loại.

Trước khi đưa ra quyết định, Hương Giang đã chia sẻ quan điểm với Ngọc Ánh: "Chị không nói chị Hằng gửi em vào đây để chị loại em và chị cũng không nói chị Hằng không muốn em đi tiếp. Tuy nhiên, em không phải là sự lựa chọn cuối cùng nếu như chị Thanh Hằng chỉ có 1 hoặc 2 thí sinh vào chung kết. Hai lần gặp em trong phòng loại, chị đều có cùng một quan điểm với em.

Ngày hôm nay nếu bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn ai vào chung kết thì em không phải là sự lựa chọn của chị Hằng dù cho em có làm tốt như thế nào ở các tập tiếp theo. Nếu như vậy chúng ta có nên làm mất thời gian của nhau nữa hay không?".

Cuối cùng, Hương Giang đã nói lời chia tay với Ngọc Ánh (team Thanh Hằng) và Bảo Ngọc (team Lan Khuê).

Ngọc Ánh - thí sinh mạnh của đội Thanh Hằng bị loại.

Mất đi một người mẫu tiềm năng, Thanh Hằng cho rằng Hương Giang khi tham gia chương trình không vì đại cuộc mà là vì bản thân mình. "Hương Giang muốn loại người mạnh, Hương Giang cũng không vì đại cuộc, thế thì Hương Giang vì điều gì? Vì bản thân mình?", siêu mẫu nhắn nhủ,

Trở về phòng chờ, Hương Giang nói về quyết định loại Ngọc Ánh. Cô khẳng định nếu Thanh Hằng gửi một thí sinh khác vào vòng loại thì cả 2 người mẫu đội Lan Khuê sẽ phải ra về.

Trước khi ra về, Hương Giang đã hỏi Thanh Hằng: "Chị có muốn nói gì với em không?". Mặc dù tiếc nuối khi chia tay học trò, Thanh Hằng vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có. Trước câu hỏi của Hương Giang, Thanh Hằng đã gửi lời "cảm ơn" đến đàn em: "Chúc mừng em! Chúc em kéo dài niềm vui này lâu hơn một chút".

Thanh Hằng bất ngờ khi bị loại "gà chiến".

Kết thúc tập 6, Hương Giang vẫn giữ nguyên đội hình 6 thành viên. Trong khi đó đội Thanh Hằng, Lan Khuê cùng có 3 người mẫu và đội Hồ Ngọc Hà chỉ còn 2 thí sinh để tiếp tục chinh chiến.