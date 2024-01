Bị đề xuất xử lý hình sự, nam thanh niên đăng bài xúc phạm công an trên Facebook

(VTC News) -

Ngày 26/1, Công an TP Tam Kỳ cho biết vừa tiến hành làm việc với Đ.V.M. (26 tuổi, trú xã Tam Ngọc) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, ngày 8/1, M. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết xúc phạm uy tín Công an xã Tam Ngọc. Tại buổi làm việc, Đ.V.M. khai nhận việc đăng tải bài viết xúc phạm Công an xã Tam Ngọc trên mạng xã hội là do trước đó bị Công an xã Tam Ngọc đề xuất xử lý hình sự với hành vi vi phạm của bản thân.

Đ.V.M. tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Theo cơ quan chức năng, hành vi của Đ.V.M. vi phạm Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, đã làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và có thể bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.

Qua làm việc, Đ.V.M. cam kết không tái phạm. Hiện, Công an TP Tam Kỳ đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Được biết, cuối năm 2023, Công an Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với ông P.T.T. (32 tuổi, trú thị trấn Trà My) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Bắc Trà My phát hiện tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Thị Trúc Trúc” đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của Chủ tịch UBND thị trấn Trà My. Bài viết đã gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Trước tình hình trên, Công an huyện đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương tổ chức xác minh.

Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện xác định P.T.T. là người sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Thị Trúc Trúc" để đăng tải các bài viết. Quá trình làm việc với lực lượng công an, P.T.T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Ngoài xử phạt hành chính, cơ quan chức năng yêu cầu P.T.T. gỡ bỏ các bài viết trên và cam kết không tái phạm.