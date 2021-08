Bí ẩn ngọn đồi nam châm: Xe tắt máy vẫn tự chạy lên dốc, máy bay phải né xa

Đoạn đường nổi tiếng bởi hiện tượng bất chấp trọng lực kỳ lạ này nằm trên quốc lộ Leh-Kargil, miền Bắc Ấn Độ. Nơi đây từng gây xôn xao suốt thời gian dài bởi hiện tượng lạ, hay còn biết tới với tên gọi giản dị “ngọn đồi nam châm”.

Tọa lạc ở độ cao hơn 4.200m so với mực nước biển, ngọn đồi này trông không có gì khác thường, ngoài những tấm biển gây tò mò: "Magnetic Hill - The Phenomenon That Defies Gravity" (đồi nam châm - hiện tượng thách thức trọng lực).

Sự kỳ lạ của ngọn đồi ở chỗ, chỉ cần tài xế dừng xe đúng tại điểm đánh dấu ở chân dốc và tắt máy, chiếc xe vẫn tự động di chuyển lên đỉnh dốc với vận tốc khoảng 15 – 20km/h mà không cần đến tác động của con người.

(Ảnh: Adventourist)

Người dân địa phương tin rằng từng tồn tại con đường dẫn lên thiên đàng. Theo đó, những người xứng đáng sẽ bắt gặp con đường này, trong khi những người còn lại không bao giờ qua lối đi bí ẩn đó dù có cố gắng đến đâu.

Đã có nhiều giả thuyết với những lý giải khoa học khác nhau về hiện tượng phản trọng lực được đưa ra nhằm ngăn chặn các suy đoán mê tín cho rằng đây là con đường thẳng đến thiên đàng.

(Ảnh: Curly Tales)

Các nhà nghiên cứu giải thích, do địa hình tại đây ở vị trí cao 4.200m so với nước biển nên nhiễu động không khí và hiện tượng thời tiết bất thường hay xảy ra. Người dân và bộ đội biên phòng khẳng định các phi công thường phải nâng độ cao cho trực thăng hoặc phi cơ khi bay qua cung đường này, để tránh nhiễu từ và nhiễu động.

Ảo ảnh quang học cũng là một lý giải được chấp nhận rộng rãi. Theo đó, hiện tượng này không xuất phát từ nguồn lực từ mà chỉ là ảo ảnh quang học, khiến đường dốc dẫn đến đồi nam châm trông giống ngọn núi. Vì vậy, bạn nhìn thấy chiếc xe lên dốc nhưng thực tế là đang xuống dốc.

(Ảnh: Flickr)

Ngọn đồi nam châm kỳ lạ này không phải duy nhất tồn tại ở Ấn Độ. Trên thực tế, một số địa danh tương tự cũng xuất hiện tại Mỹ, Canada hay Australia, Brazil, Saudi Arabia, Hàn Quốc...