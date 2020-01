Chuyên gia chỉ cách để trẻ không bị say xe khi về quê ăn Tết

Theo bác sĩ CK II Nguyễn Minh Tiến – Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố (TP.HCM), bình thường, trẻ em sẽ ít bị say xe hơn người lớn, nhưng đó là với những trẻ trên 2 tuổi.

Còn những trẻ từ 2 tuổi trở xuống khi phải ngồi trên xe di chuyển trong quãng đường dài, thay đổi vận tốc liên tục khiến trẻ dễ bị say xe, nôn ói hoặc ọc sữa.

Nguyên nhân của tình trạng này bắt nguồn từ việc cơ thể trẻ nhỏ chưa phát triển toàn diện, góc tâm vị dạ dày – thực quản còn khá tù.

Ở người lớn, góc tâm vị này là một góc nhọn nên ngăn thức ăn trào ngược hiệu quả hơn. Thông thường, hệ thống này sẽ dần ổn định trước 2 tuổi nhưng có bé một tuổi đã ổn, có bé phải đến hai tuổi.

“Cách tốt nhất để giảm say xe là bé cần được tập cho quen dần. Ban đầu di chuyển bằng ôtô, taxi, xe bus… ở quãng ngắn, từ quận này qua quận kia, rồi đi quãng dài dần, ví dụ đi các tỉnh gần", bác sĩ Tiến nhấn mạnh.

Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi rất dễ bị say xe.

5 biện pháp hạn chế tình trạng trẻ bị say xe, khó chịu:

- Khi cho trẻ ăn, uống sữa xong nên để bé ngồi, vỗ lưng nhẹ cho bé ợ hơi, không nên cho nằm ngay, thức ăn và sữa sẽ dễ trào ngược.

- Nói chuyện và chơi đùa với bé: Việc này sẽ giúp phản xạ gây nôn có thể vượt qua nếu như sự chú ý bị chuyển sang một vấn đề khác. Điều này đúng với cả người lớn và trẻ em trong những chuyến đi vui vẻ cùng bạn bè, đùa giỡn suốt hành trình, rất khó bị say xe.

- Khi đi tàu xe, các phụ huynh nên cho bé ăn không quá no, cũng không được để đói. Tuyệt đối không vì sợ nôn ói mà bắt bé nhịn hoặc ăn quá ít, bé sẽ càng mệt.

- Với bé lớn hơn, nếu những lần đi ôtô trước bé không say xe thì không cần quá lo lắng vì trẻ em tuổi này cũng ít khi say xe. Nhưng nếu bé đã say xe nhiều lần thì có thể uống thuốc trước khi bắt đầu hành trình.

- Tuy nhiên, cha mẹ cần chú ý dùng thuốc chống say xe dành riêng cho trẻ em, tuyệt đối không được sử dụng thuốc (uống hoặc dán) của người lớn.