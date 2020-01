8 tháng sau ca sinh ngồi của người mẹ ung thư giai đoạn cuối, bé Bình An bắt đầu tập đi

Ngày 9/1, thông tin về tình trạng sức khỏe của chị Nguyễn Thị Liên – sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối quyết tâm sinh con hồi tháng 5/2019, TS. BS Lê Thanh Đức, Trưởng khoa Nội 5, Bệnh viện K (Hà Nội) cho biết, chị Liên đang phục hồi rất tốt.

Chị trải qua tổng cộng 9 đợt hóa trị kết hợp dùng thuốc đơn dòng. Hiện sức khỏe phục hồi tốt, người bệnh nặng 51 kg, tổn thương vú đáp ứng hoàn toàn, khối u đang nhỏ lại và tổn thương di căn ở phổi đang đáp ứng.

"Sắp tới, chúng tôi sẽ hội chẩn để quyết định duy trì điều trị bằng thuốc nhắm trúng đích và thuốc nội tiết. Bệnh nhân cũng được miễn phí toàn bộ liệu trình này”, bác sĩ Đức nói.

Chị Nguyễn Thị Liên đang điều trị tại Bệnh viện K.

Chị Liên cho biết, dù không được bú sữa mẹ nhưng bé Bình An phát triển khá tốt, cân nặng mỗi tháng tăng khoảng 8 lạng. Bình An hiện nặng gần 8kg và đang chập chững tập đi.

Chị Nguyễn Thị Liên phát hiện bị ung thư vú vào tháng 3/2019 khi đang mang thai ở tuần thứ 8. Mặc dù được các bác sĩ tư vấn về các rủi ro, nhưng chị vẫn quyết tâm sinh con. Chị chấp nhận đánh đổi cả mạng sống để làm điều đó.

Do ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư vú, khối u di căn sang nhiều cơ quan nên chị không thể nằm thở, cả ngày phải ngồi 24/24h, ngủ vỏn vẹn 2 tiếng.

Khi thai nhi ở tuần thứ 31, sức khỏe của chị có dấu hiệu xấu đi, khó đoán. Các bác sĩ quyết định mổ bắt thai ở tư thế ngồi cho chị để đảm bảo mạng sống cho cả mẹ và con.

Bé Bình An và chị gái.

Chiều 22/5/2019, ca mổ lịch sử diễn ra, khi tiếng khóc của bé Đỗ Bình An cất lên cũng là thời điểm mẹ và con phải chia xa. Do sinh non, thể trạng yếu, lại nặng vỏn vẹn có 1,6kg nên Bình An được chuyển sang chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương; còn chị Liên ở lại Bệnh viện K điều trị căn bệnh ung thư quái ác.

Quá trình điều trị dù gặp nhiều đau đớn, có lúc tưởng chừng không thể qua khỏi, nhưng chị Liên vẫn chưa khi nào nhớ con. Do thể trạng chưa cho phép, chị chỉ được nhìn Bình An qua chiếc màn hình điện thoại. Chị mong một ngày mình khỏe lại để sang thăm con, gia đình được đoàn tụ.

8h sáng ngày 13/6/2019, món quà bất ngờ được trao tới chị Liên. Bệnh viện K phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức một buổi gặp mặt cho 2 mẹ con chị Liên và bé Bình An. Ôm con vào lòng, chị Liên vỡ òa trong hạnh phúc.

Đúng 55 ngày sau ca sinh mổ, mẹ con chị Liên và bé Bình An cùng được xuất viện về nhà trong niềm vui, hạnh phúc của gia đình và các y bác sĩ. Khoảnh khắc này cũng khép lại cuộc hành trình dài đầy vất vả của cả 2 mẹ con nhằm đổi lấy sự sống.