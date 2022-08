Bến tàu thủy xây dựng trái phép ngang nhiên 'mọc' lên giữa sông Sài Gòn

(VTC News) -

Báo điện tử VTC News nhận được phản ánh của người dân sống tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương về công trình bến tàu thủy xây dựng trái phép trên sông Sài Gòn đoạn qua địa bàn xã.

Bến tàu thủy này còn có tên gọi là Bến tàu du lịch An Tây, do Công ty Cổ phần Tổ chức sự kiện Việt Nam xây dựng. Công ty này do ông Nguyễn Viết Hùng làm Tổng Giám đốc.

Ghi nhận của PV VTC News ngày 17/8, bến tàu có 1 nhà hàng được dựng bằng khung thép, kết cấu sàn ván; có các cầu dẫn dài gần 1,5m bằng thép trên nền cọc nối với nhà hàng, quán cà phê và khoảng 10 tàu thuyền lớn nhỏ neo đậu. Bên trong, các công nhân đang sửa chữa, sơn lại các con tàu.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 8/12/2021, Sở GTVT tỉnh Bình Dương ban hành văn bản số 4478 về việc giải quyết thủ tục hành chính xin thoả thuận bến thuỷ nội địa của Công ty Cổ phần Lữ hành tổ chức sự kiện Việt Nam.

Tại văn bản số 4478, Sở GTVT tỉnh Bình Dương kết luận, theo khoản 2, Điều 4 của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/1/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa về đầu tư xây dựng luồng đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa (trừ bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính), khu neo đậu phải phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng luồng đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu chưa có hoặc khác với quy hoạch đã được phê duyệt, trong quá trình lập dự án, chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Căn cứ Quyết định số 1733 ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Bến thủy nội địa của Công ty cổ phần Lữ hành Tổ chức sự kiện Việt Nam xây dựng tại km 65+470 đến km65+523, trên bờ trái sông Sài Gòn, thuộc xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương là bến hành khách chưa có trong quy hoạch được phê duyệt.

Trên cơ sở đó, Sở GTVT tỉnh Bình Dương đã từ chối giải quyết thủ tục hành chính theo đơn đề nghị và đề nghị Công ty Cổ phần Lữ hành Tổ chức sự kiện Việt Nam lập hồ sơ bổ sung quy hoạch bến thủy nội địa gửi UBND tỉnh, UBND thị xã Bến Cát, Sở GTVT, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường để các ngành chức năng xem xét báo cáo UBND tỉnh quyết định.

Đáng nói là, Sở GTVT tỉnh Bình Dương đã nêu rõ ràng như trên, thế nhưng Công ty Cổ phần Lữ hành Tổ chức sự kiện Việt Nam vẫn "bỏ ngoài tai", tự ý xây dựng bến tàu thủy trái phép, khiến người dân bức xúc.

Không chỉ vậy, sau khi xây dựng trái phép, Bến tàu du lịch An Tây này đã được khai trương và hoạt động một thời gian mà địa phương, các Sở ban ngành của tỉnh Bình Dương không hay biết?

Đến ngày 2/8 và 5/8/2022, 2 đoàn liên ngành kiểm tra của Đội Cảnh sát Đường thuỷ; Chuyên viên, Thanh tra Sở GTVT; Đội Tuần tra An ninh tỉnh Bình Dương; địa chính xã An Tây mới xuống thực tế và lập biên bản kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Cổ phần Lữ hành Tổ chức sự kiện Việt Nam không cung cấp được giấy phép xây dựng, chủ trương xây dựng bến thuỷ nội địa, quyết định công bố bến thuỷ nội địa, đăng ký - đăng kiểm phương tiện, bằng cấp chứng chỉ chuyên môn phù hợp và các hồ sơ liên quan khác.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty Cổ phần Lữ hành Tổ chức sự kiện Việt Nam dừng hoạt động bến tàu, nếu cố tình hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận, cho phép thì khi xảy ra tai nạn, doanh nghiệp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Bạc Tấn, Chủ tịch UBND xã An Tây cho biết, đầu năm 2022 các Sở, ban ngành của tỉnh đã khảo sát và đề nghị doanh nghiệp chấp hành các quy định của pháp luật.

"Trước đó, Công ty chỉ làm mấy công trình tạm để bảo vệ tài sản và phục vụ nhu cầu vệ sinh của công nhân. Sau khi các Sở ngành của tỉnh lấy ý kiến, thì trong thời gian chờ chủ trương, ông Hùng không chấp hành quy định của pháp luật mà xây dựng các công trình kiên cố", ông Tấn nói.

Theo ông Tấn, ngày 19/7 vừa qua, xã đã kiểm tra hiện trạng và yêu cầu công ty tạm ngưng thi công mọi công trình và mời ông Hùng lên làm việc, cam kết sau 15 ngày phải tháo dỡ công trình vi phạm.

"Trước mắt là xử lý vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng, sau đó mới tới các bước tiếp theo. Nếu chủ đầu tư chấp hành thì mình tạo điều kiện để người ta khắc phục những sai phạm", ông Tấn cho hay.

Chủ tịch UBND xã An Tây thông tin thêm, hiện xã đang củng cố hồ sơ để tham mưu với UBND thị xã Bến Cát cử người có chuyên môn tham mưu xử lý. Với các tàu thuyền ở bến, Sở GTVT và Cảnh sát Đường thủy đã lập biên bản xử lý neo đậu không đúng quy định.

Phán ánh tới VTC News, người dân bức xúc trước việc một công trình bến tàu thủy xây dựng kiên cố với nhiều tàu thuyền neo đậu như vậy, tại sao chính quyền địa phương không biết, không ngăn chặn, xử lý ngay từ ban đầu, mà vẫn để cho Công ty Cổ phần Lữ hành Tổ chức sự kiện Việt Nam xây dựng, đưa vào hoạt động?