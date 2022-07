Khai thác quặng trái phép: Điều tra lời khai chi tiền cho cựu lãnh đạo Lào Cai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ban hành bản kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và rửa tiền, xảy ra từ năm 2012 đến 2015 tại thôn 2 xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai.

Hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit bị khai thác trái phép trong vụ án xảy ra từ năm 2012 đến 2015 tại thôn 2 xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai. (Ảnh: Tiền Phong).

Toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sơ và bản kết luận điều tra bổ sung đã được cơ quan điều tra chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố 8 bị can về tội "Vi phạm các quy định nghiên cứu, thăm dò và khai thác tài nguyên", gồm Nguyễn Mạnh Thừa - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama (tổ 8, phường Bắc Cường, TP Lào Cai) và 7 người khác từng là lãnh đạo công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama lập dự án nhà hàng, khách sạn trên khu vực 3,77 ha tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai và ngày 2/8/2012 được UBND tỉnh Lào Cai đồng ý chủ trương đầu tư.

Diện tích khu vực lập dự án cũng chính là khai trường 18 đã được Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và tuyển quặng apatit giai đoạn 2008 - 2020 có tính đến sau năm 2020. Thẩm quyền cấp phép khai thác, tận thu, thu gom quặng apatit ở khu vực này thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi trường, không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, các bị can cố ý khai thác quặng trái phép, thu lợi bất chính cho cá nhân Nguyễn Mạnh Thừa, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama và công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Kết luận cho thấy, các bị can đã khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit các loại, giá trị định giá là hơn 610 tỷ đồng. Trong đó, bị can Nguyễn Mạnh Thừa thu lợi bất chính số tiền hơn 177 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam thu lợi bất chính số tiền hơn 184 tỷ đồng.

Đến nay, công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đã tự nguyện nộp số tiền bằng đúng số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả. Bị can Nguyễn Mạnh Thừa và gia đình đã nộp hơn 3 tỷ vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Con trai bị can này có đơn nộp lại số cổ phần trị giá khoảng 40,8 tỷ đồng tại Công ty Đồng Tả Phơi là tiền do bị can Thừa phạm tội mà có.

Vẫn theo kết luận điều tra bổ sung, đối với lời khai của bị can Nguyễn Mạnh Thừa về việc đã đưa tiền cho các cá nhân nguyên là lãnh đạo, cán bộ công tác tại UBND, các sở ngành của tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định bóc tách để tiếp tục điều tra làm rõ trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Lào Cai thực hiện khám xét nhà một bị can trong vụ án. (Ảnh: ANTV Lào Cai).