Bé trai 14 tuổi ở An Giang bị cha dượng bạo hành

Chiều 17/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý hành vi phạm tội của Trần Thanh Hòa (SN 1997, ngụ phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Theo đó, vào ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên tiếp nhận tố giác về tội phạm của ông T.V.P. (SN 1986) về việc cháu trai là T.K.T. (SN 2009) bị cha dượng là Trần Thanh Hòa nhiều lần đánh gây thương tích.

Cơ thể em T. đầy thương tích do bị cha dượng bạo hành. (Ảnh: Thanh Niên)

Tuy nhiên, quá trình làm việc, ban đầu cháu T. lo sợ nên không dám trình bày sự việc. Qua công tác vận động, giải thích của cán bộ công an, T. mới trình bày sự việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận, khoảng năm 2020, Hòa sống chung với chị N.T.B. (SN 1991) cùng con riêng của chị B. là T. và sinh sống bằng nghề mua bán nước đá. Trong quá trình sinh sống, do T. thường không nghe lời Hòa nên đối tượng tức giận và thường xuyên dùng tay, cây đánh T. gây thương tích.

Vào khoảng đầu tháng 6/2023, Hòa kêu T. vào nhà vệ sinh và dùng tay nhấn đầu T. vào thùng nước làm vỡ thùng nước nên bị các cạnh thùng cắt vào vùng mũi, cổ và bụng của cháu bé gây thương tích.

Đến đầu tháng 7/2023, do T. không nghe lời nên Hòa kêu T. vào nhà bếp, dùng bật lửa đốt vùng kín của cháu bé gây thương tích.

Đến ngày 15/7, ông T.V.P. biết được sự việc nên đến Công an phường Tịnh Biên (thị xã Tịnh Biên) để trình báo. Vụ việc, sau đó được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tịnh Biên điều tra, xử lý.

Hiện, Công an thị xã Tịnh Biên phối hợp cùng Viện KSND cùng cấp khám nghiệm hiện trường, xem xét dấu vết trên thân thể bị hại và đưa bị hại đi khám thương tích. Đồng thời, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể địa phương để có biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của cháu bé.

Phan Ánh (VOV-ĐBSCL)