Bé 2 tuổi được tìm thấy sau 3 ngày: Sẽ làm rõ nguyên nhân mất tích

(VTC News) -

Sáng 2/12, sau khi tìm thấy bé Đoàn Phúc An, gia đình đã đưa cháu An đến Trạm y tế phường Quỳnh Xuân để kiểm tra sức khỏe.

Sức khỏe cháu Đoàn Phúc An đã ổn định dần.

Thông tin với VTC News, một bác sỹ Trạm y tế phường Quỳnh Xuân cho biết: "Sáng nay, gia đình đưa cháu đến khám, cháu có biểu hiện bị lạnh do chỉ mặc 1 áo, chúng tôi đã lấy quạt sưởi để sưởi ấm cho cháu. Chân cháu có nhiều vết xây xát có thể do cháu đi bộ bị cây cối cào xước. Hiện sức khỏe cháu đã ổn định, cháu đã ăn và uống được, tuy nhiên khi ngủ có đôi lúc giật mình, có thể vẫn bị sợ sệt".

Vị trí cháu An được tìm thấy là dưới khe cạn, phía trên là cây cối rậm rạp, cách nhà 300m.

Theo người dân địa phương kể lại, sáng nay (2/12) khi phát hiện cháu An ở trong khe cạn, mọi người thấy cháu ngồi dưới đó, nét mặt nhợt nhạt do cảm lạnh, không mặc quần (lúc mất tích cháu vẫn mặc quần). Vị trí này những ngày qua người dân vẫn tìm nhiều lần nhưng không thấy cháu An, tuy nhiên sáng nay đi tìm tiếp thì may mắn thấy cháu.

Vị trí cháu An ngồi dưới khe nước đã cạn được mọi người tìm thấy.

Được biết, hiện trường nơi tìm thấy cháu Đoàn Phúc An là một khe nước cạn, cây cối phía trên um tùm, bao quanh khe nước cạn là rừng keo. Vị trí này cách nhà cháu An khoảng 300m.

Hiện Công an TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu bé 2 tuổi mất tích bí ẩn 3 ngày qua và bất ngờ được tìm thấy ở trên núi gần nhà.

Vị trí nhà cháu An và nơi mọi người tìm thấy cháu

Như VTC News đưa tin, khoảng 14h30 ngày 29/11, vợ chồng anh Đoàn Văn Lực (SN 1991) và chị Lê Thị Huyền (SN 1993, trú khối 12, phường Quỳnh Xuân) đi làm nên gửi con trai là Đoàn Phúc An ở nhà cùng bà. Thấy người anh trai 7 tuổi đi ra cổng nhà, bé Phúc An theo sau. Ít phút sau không thấy bé đâu, người bà hỏi anh trai bé An mới biết cháu ra cổng, liền đi tìm kiếm.

Tìm khắp các nhà người thân, hàng xóm xung quanh nhưng không thấy An nên bà đã báo cho bố mẹ cháu. Gia đình đã đi trích xuất các camera khu vực xung quanh nhưng không hề thấy hình ảnh cháu bé.

Chiều tối cùng ngày, gia đình chị Huyền đã trình báo sự việc lên Công an phường Quỳnh Xuân để nhờ giúp đỡ tìm kiếm. Cùng lúc đó, gia đình chị Huyền đã chia sẻ hình ảnh bé An lên các trang mạng xã hội với mong muốn sớm tìm thấy con.

Suốt 3 ngày qua, hàng trăm người cùng giúp gia đình chị Huyền tìm kiếm cháu An. Rất may, sau nhiều nỗ lực, cháu An đã được tìm thấy kịp thời và không bị ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng.

Hiện Công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.