Bầu Thủ tướng Thái Lan: Pheu Thai hoàn tất thành lập liên minh, đảng Tiến bước vẫn còn cân nhắc

Với việc PPRP và UTN đồng ý tham gia, liên minh do Pheu Thai lãnh đạo hiện có 315 nghị sĩ. Phó lãnh đạo đảng Pheu Thai, Phumtham Wechayachai, thừa nhận đảng này không còn lựa chọn nào khác là phải đưa 2 đảng trên vào liên minh vì sự ổn định.

Ngày 12/8, Bangkok Post dẫn một nguồn tin cho biết đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) hiện đã ký một thỏa thuận với đảng Palang Pracharath (Quyền lực Nhà nước nhân dân - PPRP) và đảng United Thai Nation (Quốc gia Thái thống nhất - UTN), trong đó 2 đảng PPRP và UTN đã đồng ý bỏ phiếu cho ứng cử viên thủ tướng của Pheu Thai để đổi lại những vị trí trong nội các của chính phủ sắp tới.

Nguồn tin cho biết, một thông báo chính thức sẽ được đưa ra sau đó, với việc PPRP và UTN đồng ý tham gia, liên minh do Pheu Thai lãnh đạo hiện có 315 nghị sĩ, bao gồm Pheu Thai với 141 nghị sĩ, Bhumjaithai (Tự hào Thái Lan) với 71 nghị sĩ, PPRP (40), UTN (36), Chartthaipattana (Quốc gia Thái phát triển) (10), Prachachat (Nhân dân quốc gia) (9), Pheu Thai Ruam Palang (Quốc gia thống nhất sức mạnh) (2), Chartpattanakla (Quốc gia dám phát triển) (2), các đảng Seri Ruam Thai (Tự do toàn Thái), Plung Sungkom Mai (Sức mạnh xã hội mới), Thongthee Thai (Nông thôn Thái Lan) và New Democracy (Dân chủ mới) mỗi đảng có một nghị sĩ.

Mặc dù khẳng định rằng, Pheu Thai chưa đạt được bất cứ thỏa thuận nào với PPRP và UTN, phó lãnh đạo đảng Pheu Thai, Phumtham Wechayachai, thừa nhận đảng này không còn lựa chọn nào khác là phải đưa 2 đảng trên vào liên minh vì sự ổn định.

Trong khi đó, Tổng thư ký đảng Move Forward (Tiến bước - MFP) Chaithawat Tulathon, nói rằng các nghị sĩ của đảng sẽ thảo luận việc có ủng hộ cho ứng cử viên thủ tướng của Pheu Thai hay không vào 15/8 tới.

Trước đó, Đảng Vì nước Thái ngày 10/8 đã đề xuất thành lập chính phủ đặc biệt nhằm chấm dứt tình trạng phân cực chính trị, khiến Thái Lan vẫn chưa thể thành lập chính phủ mới sau cuộc tổng tuyển cử hôm 14/5.

Thông điệp này được Phó lãnh đạo đảng Vì nước Thái Phumtham Wechayachai đưa ra khi trả lời các câu hỏi của báo giới xung quanh kế hoạch của Pheu Thai nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của đảng Tiến bước (MFP) tại cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng sắp tới.

Ông Phumtham cũng bác bỏ những chỉ trích cho rằng Pheu Thai đã đổi phe, đồng thời khẳng định những gì mà đảng này cố gắng đạt được là gác sang một bên vấn đề phe phái và kêu gọi các bên chung tay giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đang cản trở đà phát triển của đất nước.

Ông Phumtham hy vọng việc đề cử ông Srettha Thavisin làm ứng cử viên Thủ tướng sẽ góp phần giảm thiểu xung đột chính trị và tạo ra môi trường chính trị mới để đảm bảo chính phủ và phe đối lập có thể hợp tác với nhau nhằm phục vụ lợi ích chung.

Ông Phumtham bày tỏ: “Chúng tôi sẵn sàng chung tay với tất cả các bên, cho dù đó là phe đối lập hay độc lập. Chỉ có một vấn đề, luật khi quân, sẽ không bị ảnh hưởng”.

