Bắt thêm 2 người liên quan đường dây làm giả 2,7 triệu lít xăng ở Đồng Nai

(VTC News) -

Ngày 29/3, theo nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long an vừa khám xét 6 địa điểm cây xăng liên quan tới vụ buôn lậu 2,7 triệu lít xăng giả.

Cụ thể, ngày 28/3, mở rộng chuyên án 920G, Công an tỉnh Đồng Nai, Cục Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triển khai 6 tổ công tác phối hợp Công an TP.HCM và Công an tỉnh Long An đồng loạt bao vây, khám xét tại 6 địa điểm là trạm xăng (trụ sở Công ty TNHH thương mại Huỳnh Khang, địa chỉ số A7/15K, đường Trần Đại Nghĩa, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long (địa chỉ ở số 622, đường Bình Long, phường Tân Qúy, quận Bình Tân, TP.HCM).

Công an khám xét Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long (địa chỉ ở số 622, đường Bình Long, phường Tân Qúy, quận Bình Tân).

Liên quan đến sự việc trên, Công an cũng bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Lê Hùng Phong (trú tại số nhà 13, đường 3A, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP.HCM) và Đỗ Văn Ba (trú tại số nhà 43/8, đường số 27, phường 6, Quận Gò Vấp, TP.HCM) về hành vi “Buôn lậu” được quy định tại Điều 188, Bộ luật Hình sự.

Công an bao vây khu vực để khám xét cây xăng trong đường dây làm giả 2,7 triệu lít xăng.

Như VTC News đưa tin, đêm 6/2, Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, triển khai 14 tổ công tác, huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm gồm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các nhóm người tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM.

Đồng thời, lực lượng công an bắt quả tang các đối tượng khi đang vận chuyển mua bán “sang mạn” tàu để pha chế bơm hút, vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu.

Khi lực lượng chức năng áp sát, các đối tượng chống trả ngoan cố, liều lĩnh dùng tàu lớn lao thẳng vào tàu của lực lượng công an để bỏ chạy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Đồng Nai khống chế thành công toàn bộ nhóm người trên, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ban chuyên án đã thu giữ hai tàu biển tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan tải trọng 400 - 1.000 tấn, 6 xe bồn cùng 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu.

Ngoài ra công an còn thu giữ trên 100 tỷ đồng tiền mặt, gần 50 sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ sổ sách cùng các tang vật liên quan.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 9/3, công an đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 10 địa điểm là kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của vợ chồng Lê Thanh Tú (cùng trú TP Thủ Đức, TP.HCM).

Vợ chồng Tú là chủ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc, có hệ thống cửa hàng xăng dầu ở khu vực TP.HCM và Bình Dương, có bến thủy nội địa, hệ thống kho, tàu vận chuyển phục vụ nhập xăng giả.

Ngoài tiêu thụ tại các cây xăng của mình, vợ chồng Tú còn chuyển số xăng giả cho các cây xăng tại các tỉnh phía Nam. Hệ thống này trung bình tiêu thụ nửa triệu lít mỗi ngày.

Đến 25/3, tiếp tục mở rộng chuyên án 920G, lực lượng Công an đã khám xét 16 điểm kinh doanh xăng dầu thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dầu khí Thanh Bình (Công ty Thanh Bình, số 679 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM). Công ty TNHH thương mại dịch vụ xăng dầu Tài Lộc và Công ty TNHH một thành viên thương mại sản xuất Quốc Khánh trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Bình Phước.

Hiện vụ việc đang được Công an điều tra, làm rõ.