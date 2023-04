Bắt tạm giam Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên

(VTC News) -

Ngày 26/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can để làm rõ những sai phạm sai phạm trong công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe ở địa phương này. Trong số 10 bị can có ông Nguyễn Quang Vinh, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên.

Ông Vinh được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên từ tháng 7/2022, khi đang làm Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái của Sở này.

Ngoài ông Vinh, 5 người khác là cán bộ Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải, 4 người là cán bộ hai trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng bị khởi tố.

Các bị can bị khởi tố do có hành vi đưa, nhận hối lộ để làm sai lệch kết quả đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Trước đó, ngày 19/4, Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Đưa hối lộ, Nhận hối lộ liên quan đến hoạt động đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh.

Văn Chương